Entrevista con la cubana Janelys Martínez: "Fui muy fiel al amor en el pasado, ahora necesito tiempo para mi"

Publicado el Martes, 12 Noviembre, 2019 - 06:43 (GMT-4)

Janelys Martínez ha sido una de las artistas cubanas que más hemos visto reinventarse y evolucionar en los últimos años. Esta joven nacida el primero mayo de 1993 en La Habana comenzó enamorando a su público con su participación como bailarina y coreógrafa en distintos vídeos musicales como Bailando, Súbeme la radio y Nos fuimos lejos, para luego sorprender con su faceta más musical y destaparse como una de las voces del momento.

CiberCuba conversa con esta dulce y carismática caribeña que, tras formarse como bailarina profesional de la mano del prestigioso ballet de Lizt Alfonso, está triunfado y ganándose un puesto dentro del género urbano con sus temas Qué hago ahora y La cosquillita en colaboración con Chocolate MC.

Buenos días, Janelys. Iniciemos por donde comienza tu historia. ¿Cómo fue tu infancia?

No ad for you

Mi infancia la recuerdo como la etapa más linda de mi vida. Mi familia no era de mucho dinero, pero en mi casa sobraba el amor y la dedicación hacia mí y hacia mis sueños y aspiraciones. Sin duda, a ellos les debo en gran medida la persona que soy hoy.

¿Cómo empezaste a incursionar dentro del mundo del baile?

Definitivamente el amor por el baile y la danza surgió mucho antes de que fuera consiente de ello. Si tuviese que ponerle fecha diría que comenzó a la edad de 10 años. Antes de eso mi gran pasión era cantar.

Fuiste por muchos años alumna de Lizt Alfonso, ¿qué significó para ti formar parte de este prestigioso grupo de baile?

Haberme formado y graduado como bailarina profesional en el Ballet de Lizt Alfonso significó muchísimo en mi vida. Hoy en día sigue siendo importante porque no solo me dio la oportunidad de una formación completa con buenos maestros y disciplina, sino que también me regaló un sinnúmero de amigos que me acompañan hasta hoy. Muchos de ellos nos hemos reunido y de ahí surgió Jassdance Company, mi compañía de baile.

Pudimos verte en la coreografía de Bailando junto a Enrique Inglesias, Descemer Bueno y Gente de Zona ¿Cómo marcó tu carrera este famoso videoclip?

Bailando marcó un antes y un después en mi vida por muchas razones. Era una adolescente y formar parte de un vídeo que luego se convirtió en uno de los materiales más vistos fue algo grande. Aprendí mucho de todo lo vivido durante la filmación.

¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Qué recuerdas de tus primeros años en Miami?

A Estados Unidos llegué con una visa de turista por cinco años que me dio la oportunidad de no separarme del todo de mi familia, podía verlos y visitarlos. Ellos son mi gran tesoro y todavía viven en Cuba.

Por otra parte, Miami yo digo que es mi segunda casa porque son muchas las cosas que me recuerdan a mi infancia. Yo nací y me crié cerquita del mar y Miami me regala esa agua que tanto amo. También son muchos los amigos que tengo acá, así que fue lindo llegar a un lugar que era desconocido pero que me ofrecía tanto.

Mi pasión por la música viene desde que apenas podía hablar. La música es todo para mi

Entonces, siendo bailarina profesional, ¿cuándo decides incursionar como cantante?

Mi pasión por la música viene desde que apenas podía hablar. La música es todo para mi. Desde pequeñita cantaba en eventos, competencias y en la televisión. Nunca me alejé de ello, más bien lo complementé con mis años de estudio de danza y hoy estoy estoy muy feliz de poder unir estas dos hermosas expresiones del arte.

Posees una envidiable figura ¿cuáles son tus rutinas para mantenerte en forma?

Bueno, el tema de la comida es delicado (risas). Definitivamente soy de ese grupo de personas a las que les encanta comer, probar, experimentar sabores. También me gusta la comida digamos un poco prohibida, por lo que para mantenerme en la línea intento comer un poquito de todo lo que no es tan sano y complementarlo con el ejercicio y el baile.

¿A dónde quieres llegar como artista? ¿algún sueño por cumplir?

Sueños tengo muchos. Nunca paro de soñar. Constantemente me reinvento, me planteo nuevos proyectos y metas. Lo que más disfruto es el camino a todo eso.

Cuéntanos de tus nuevos proyectos profesionales ¿alguna sorpresa?

Estoy súper emocionada con los nuevos proyectos. Justo estoy trabajando en mi primer disco. Me siento afortunada de contar con el apoyo de artistas como Chacal, El Chulo y Chocolate MC. Las canciones están casi listas y estoy realmente feliz con el resultado y por tener la oportunidad de trabajar con todos estos artistas que no solo me han entregado canciones, sino que también he aprendido mucho de cada uno de ellos. También hay temas en solitario que he escrito yo y estoy muy feliz de compartir con todos.

Me siento afortunada de contar con el apoyo de artistas como Chacal, El Chulo y Chocolate MC

Has trabajado con Chocolate MC y en tu disco veremos muchas más uniones musicales, pero, ¿con qué artistas te gustaría colaborar en un futuro?

A pesar de respirar música desde pequeña tengo que decir que no fue hasta ahora que tuve la oportunidad de concretar todos estos sueños y ver como hoy poco a poco se hacen realidad. Por esta razón me hace ilusión colaborar no con uno, sino con muchísimos artistas a los que he admirado por mucho tiempo y ojalá tenga la oportunidad de compartir escenario y de aprender de ellos.

Creo en el amor, pero intento mantenerme alejada de los sentimientos hasta que esté más cerca de mis objetivos

En febrero supimos de tu separación de Descemer Bueno, ¿cómo está el corazón de Janelys en estos momentos? ¿algún nuevo amor?

Mi corazón está bien, al menos eso creo yo. Estoy enfocada en los proyectos que están y en los que deseo alcanzar. Siento que de alguna forma eso me mantiene feliz. Creo en el amor, pero intento mantenerme alejada de los sentimientos hasta que esté más cerca de mis objetivos como profesional. Ya le fui muy fiel al amor en el pasado, así que en este momento de mi vida necesito tiempo para mi, para mi familia, para mis amigos. Es la mejor inversión de tiempo que puedo hacer en estos momentos.

Como figura pública, ¿cómo llevas el impacto en las redes sociales y las críticas?

Las redes sociales son las plataformas para que cada quien exprese lo que quiera y lleve por dentro. La verdad es que tengo que dar gracias por los seguidores tan bonitos que siempre me apoyan. A aquellos que no lo hacen y solo critican, pues también forman parte de esas personas a las que agradezco porque de una manera u otra siempre están pendientes y nos mantienen en boca de todos. Yo creo que los artistas sin esas personas, ya sean los que los aplauden o critican, simplemente no serían artistas.

Aunque estás conquistando a los seguidores del género urbano con tus apuestas frescas y novedosas, ¿cómo te ves de aquí a unos años?

El límite es el cielo y yo amo soñar. De aquí a unos años quisiera estar en ese sitio donde me lleve mi trabajo, mi constancia y disciplina. No lo sé, pero si es el resultado de la dedicación y la pasión que le entrego a todo lo que hago, estoy segura de que será un lugar hermoso.

Muchas gracias por atendernos, estamos deseando conocer tus próximos trabajos. Desde CiberCuba te deseamos mucha suerte y éxitos en tu carrera profesional.