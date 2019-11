Miami-Dade busca retrasar el horario de entrada a las escuelas

Publicado el Jueves, 21 Noviembre, 2019 - 10:34 (GMT-4)

La Junta Escolar del condado de Miami Dade está analizando la posibilidad de que las escuelas públicas inicien las clases más tarde, de las 8:00 am en adelante, según informó en su cuenta de Twitter el superintendente del distrito escolar, Alberto Carvalho.

“Estamos explorando el establecimiento de horarios de inicio de clases más tarde. Hemos reunido información y estamos tomando en cuenta evidencias científicas, así como realimentación de grupos focales. Ahora comenzaremos una robusta y transparente conversación con la comunidad”, escribió el funcionario.

Carvalho no precisó cuándo se cambiarían los horarios, pero varios informes proponen que las clases empiecen a 8:00 am en los centros de enseñanza primaria, y a las 9:30 am en los de secundaria. Actualmente, muchas secundarias del condado abren sus puertas a las 7:15 am.

El superintendente anunció también que su oficina “involucrará a todos los sectores de la comunidad en una conversación honesta sobre este importante tema”.

“No más autobuses en la oscuridad”, recalcó.

De aprobarse la medida, el nuevo horario comenzaría a aplicarse el curso escolar 2020-21.

La modificación obligaría a los colegios a coordinar con el condado aspectos que incluyen las rutas y horarios de los autobuses, y los momentos en que los conductores deben aminorar la velocidad al pasar por zonas escolares.