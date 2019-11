Pareja de cubanos detenidos por el ICE se reencuentran en Miami

Publicado el Lunes, 25 Noviembre, 2019 - 14:02 (GMT-4)

Una pareja de migrantes cubanos, que estaban internados en un centro de detención de Louisiana, se reencontraron en Miami el viernes luego de haber salido en libertad bajo fianza.

Según informó el periodista Javier Díaz (Univision 23), Joan Álvarez y Jorge Pérez, de 25 y 37 años, arribaron a la frontera de Estados Unidos en octubre y vivieron momentos muy difíciles en el centro de ICE, porque no pudieron estar juntos por no estar permitido por la ley.

“Fue bastante duro tener que esconder la relación que teníamos, pero es algo que no se permite allí, incluso cuando dije que era mi pareja y que quería que lo movieran para mi cubículo me dijeron que no, que la ley no lo permite. Es el estado más complejo porque las fianzas son extremadamente altas, los agentes de ICE no dan los paroles y prácticamente no se mueve ningún migrante de ahí”, declaró Jorge.

Como estaban en bloques separados, solamente podían verse durante una hora, a través de un cristal, los días que los sacaban a tomar el sol.

Aunque la pareja se había prometido que saldrían juntos, a Joan le concedieron la fianza primero.Ambos dicen “estar muy agradecidos con la oportunidad que les ha dado EEUU de estar juntos e iniciar, lejos de Cuba, una nueva vida sin tabúes ni prejuicios”.