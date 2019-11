Vecindario en Santa Clara recibe agua sanguinolenta por las tuberías de las viviendas

Publicado el Lunes, 25 Noviembre, 2019 - 10:48 (GMT-4)

Una veintena de familias residentes en el barrio de la Subplanta, en la ciudad de Santa Clara, se quejan de estar recibiendo el agua sanguinolenta por las tuberías de sus viviendas.

Aunque para muchos pudiera resultar una situación inaudita, para los afectados constituye un verdadero tormento. Como si se tratara de la versión moderna de la primera de las 10 plagas de Egipto, narrada en el segundo libro de la Biblia.

¿Cómo puede explicarse una situación tan repulsiva y desconcertante? Fácil, en las inmediaciones de esta comunidad se encuentra enclavado el matadero Chichí Padrón, una empresa con serios problemas que resolver en cuanto al tratamiento de los desperdicios derivados de su proceso industrial.

No ad for you

Poco han logrado los residentes de esta comunidad con sus repetidas y ya casi históricas quejas, el asunto sigue sin resolverse y, por el contrario, se agrava durante los picos productivos del degolladero.

Así sale el agua por las tuberías / CiberCuba

“Nos hemos quejado en la rendición de cuentas, en la Asamblea, en el Partido, y hasta en la prensa y la radio, pero nada, seguimos en las mismas”, explica María Caridad, una entre tantos vecinos que ahora mismo se encuentran “al borde de la locura” debido al desconcertante panorama.

“A veces el agua nos llega como cuando descongelas carne o friegas el refrigerador, llena de sangrasa, y con mucho mal olor”, explica ella, quien ha asumido muy en serio la situación. Según refiere, en una oportunidad tomó muestras del agua que estaba recibiendo en su vivienda y la llevó hasta el matadero para que los directivos tuvieran una percepción real de la problemática que los vecinos de la comunidad estaban afrontando.

“Los que me atendieron me dijeron que estaban al tanto, y tenían prevista una inversión para cambiar el proceso de filtrado de los desechos, pero que, no obstante, ellos no eran los responsables de que a nosotros nos estuviera llegando el agua con sangre, porque si se mezclaban los desechos del matadero con el servicio de agua potable, entonces eso ya era responsabilidad del acueducto de Santa Clara”.

Según explica la propia afectada, los técnicos de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado “se han lavado las manos, diciendo que se trata una situación que el matadero Chichí Padrón tiene que resolver”. A la vez, aluden orientaciones cursadas por el CITMA en la provincia, instancia que ha evaluado negativamente al matadero debido al deficiente tratamiento de productos residuales.

“Es como si no se tratara de entidades con el mismo dueño. Las dos son del estado, pero siguen sin ponerse de acuerdo y somos nosotros los que estamos pasando trabajo. Yo esa agua la utilizo para descargar el baño, si acaso. La del consumo hay que traerla de otro lado”, explica Yanetsi, otra de las afectadas, quien ahora mismo quisiera vender o permutar su vivienda, debido al riesgo sanitario al que —según dice—está expuesta su familia.

No son pocos quienes se muestran desesperanzados y dudan que la problemática tenga solución a corto plazo. Señalan que al ser el matadero una entidad priorizada en el territorio, paralizar su proceso productivo acarrearía serios contratiempos en cuanto a la distribución y comercialización de productos cárnicos destinados tanto a la canasta básica como al comercio interior.