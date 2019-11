Yennis Bencosme visita el hotel donde trabajaba antes de ganar Reina de la Canción

Publicado el Jueves, 28 Noviembre, 2019 - 20:21 (GMT-4)

La cubana Yennis Bencosme quiso regresar al hotel donde trabajaba como limpiadora en Miami antes de ganar el concurso televisivo Reina de la Canción, para agradecer personalmente a todos sus compañeros de trabajo por apoyarla durante el certamen y por animarla a perseguir sus sueños.

La joven de 20 años trabajaba en el hotel junto a su madre, que se enfermó poco después de su llegada a Estados Unidos y Yennis tuvo que encargarse de la manutención de la familia. En muchas ocasiones durante el show, la cubana dijo que uno de sus sueños si ganaba era que su madre no tuviera que trabajar más limpiando.

"Quiero mudar a mi mami para un lugar más grande, para que esté cómoda y tranquila y voy a decirle: 'Mami, renuncia a ese trabajo que tú tienes limpiando, no vayas mañana'", dijo emocionada minutos después de coronarse.

No ad for you

Durante su visita al hotel, Yennis contó que sus compañeras de trabaja la alentaban cada día a perseguir su sueño de ser cantante, a salir a demostrar su voz y talento, y que eso fue decisivo para que diera el paso de presentarse a las audiciones de Reina de la Canción.

"Es bien emocionante volver aquí porque veo todo y recuerdo lo que hacía en el trabajo, éramos todos una gran familia. Era un trabajo en el cual me sentí muy bien, me llevaba muy bien con las chicas y me emocioné al verlas porque ellas siempre me decían que tenía que seguir adelante, que no me podía quedar limpiando pisos", dijo.

"Yo llegué a Estados Unidos con 17 años y tuve que trabajar duro porque mi mamá estuvo enferma. Vivíamos en un apartamento de un solo cuarto con mi mamá y mi abuela. Este fue mi último trabajo y no es nada de lo que me deba avergonzar porque son cosas que te hacen creer y madurar. Lo poco que ahorré aquí lo usé para sacar un carrito", contó la joven cubana.

Yennis tuvo un paso impecable por el concurso producido por Daddy Yankee. A pesar de que venía de cero, a diferencia de las otras chicas, nunca estuvo en zona de peligro y sobrecumplió las expectativas de jurado y público en todos los retos y géneros que le tocaron.