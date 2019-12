Cubano denuncia haber sido estafado por un abogado de emigración en México

Publicado el Miércoles, 4 Diciembre, 2019 - 10:07 (GMT-4)

Un joven migrante cubano denunció que él y otros coterráneos fueron estafados por un abogado de emigración en México, según relató a América Tevé este martes.

Bajo condición de anonimato explicó que el grupo de 11 emigrantes de la Isla pagó miles de dólares por visas humanitarias que nunca tuvieron.

"Nos estafó a todos 1.200 dólares por ayudarnos con los papeles, pero nunca hizo nada a cambio de este dinero", denunció el joven.

Según detalló, los indocumentados fueron engañados y amenazados por este letrado, pero las autoridades no actuaron. "Lo denunciamos en emigración y nunca hicieron nada. Nos dijeron que nos escondiéramos en casa", afirmó.

Este cubano vivió un infierno en Tapachula, durante los seis meses y 20 días que estuvo en esta ciudad, esperando una visa humanitaria que nunca llegó.

El abogado Willy Allen lamentó lo ocurrido y alertó que este tipo de denuncias no suelen prosperar. "Que te robe un abogado es cruel e ilegal pero, desafortunadamente, no pueden (los emigrantes) hacer mucho más que reportar a la policía y a las autoridades, las cuales posiblemente no tomen ninguna acción para protegerlos", señaló.

En este sentido, el joven indocumentado reiteró que nunca contaron con la ayuda de las autoridades. "La policía dice que no puede hacer nada, aun enseñando los vídeos de este hombre yendo a buscarnos a la casa. Hasta que no te haga algo, ellos no pueden hacer nada", denunció.