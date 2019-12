Aroldis Chapman exhibe sus lujos: "Aquí les dejo para que hablen con razón y digan que no soy humilde"

Publicado el Miércoles, 4 Diciembre, 2019 - 08:40 (GMT-4)

Aroldis Chapman, el hombre que más rápido ha lanzado una bola en la historia de las Grandes Ligas, soltó un rectazo al centro este martes en la noche, pero en su muro de Facebook: el Misil Cubano dijo basta a quienes le acusan de ser poco humilde.

"Solo quiero decirles a esas personas que viven la vida ajena y me critican y me dicen que tengo que ser mas humilde y otras cosas más, que traten de vivir sus vidas, que traten de superarse y se den la vida que puedan y ayuden a los suyos", comenzó diciendo el lanzador, recientemente renovado por los Yankees de New York hasta 2022. Por las tres temporadas siguientes, el lanzador de 31 años nacido en Holguín cobrará $48 millones en total.

El "Misil Cubano" en su piso en New York

"Yo lo poco que tengo ya sea material o lujos me lo he ganado", prosiguió Chapman, "muchos años de trabajo, sudor, sacrificio alejado de mis seres querido (hijos, padres, hermanas, amigos), lo que tengo no lo he robado ni quitado a nadie, lo he logrado con mis manos y la dedicación que le doy a mi deporte, estoy orgullosos de eso al igual que mi familia y verdaderos amigos", dijo el estelar lanzador que en 2017 firmó 5 temporadas con los Yankees por $86 millones de dólares.

El "Team Chapman" frente a su avión privado

"A todas esas personas que les duele o les molesta mi éxito, lo siento mucho por ellos pero seguiré dando lo mejor de mi y si Dios, Orula y mis Santos lo permiten seguiré creciendo como persona, ser humano, atleta y poniendo el nombre de Cuba bien alto."

"The Cuban Missile 54", el yate de Chapman

"No obstante a eso, les regalaré unas imágenes para que sí critiquen, sí digan que no soy humilde y el remordimiento no los deje dormir", cerró Chapman su escrito.

Inmediatamente después, publicó otro post con nueve fotos de sus autos, avión y yate privados, su mansión en Miami y su piso en New York, y un texto donde acotaba: "Solo una parte de ese tal arrogante y especulador. See you soon", se despidió el hombre El cubano sigue en poder del record del lanzamiento más rápido jamás registrado en la Gran Carpa: 105.1 millas por hora, el 24 de septiembre de 2010.

"The Cuban Missile 54", el yate de Chapman

Chapman en su yate privado

La impresionante colección de autos de alta gama de Aroldis Chapman

Familiares y amigos junto a Chapman en su jet privado