Maradona vuelve a cargar contra Riquelme

Publicado el Viernes, 6 Diciembre, 2019 - 14:38 (GMT-4)

Diego Armando Maradona no ha escatimado balas en su último ataque a Juan Román Riquelme, quien forma tridente con Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini en la campaña por la presidencia de Boca Juniors.

En su cuenta de Instagram, el Pelusa escribió: “Yo le digo al hincha de Boca, que ese locutor (Pergolini) y ese ídolo futbolístico (Riquelme) no saben nada de política, tienen cero gestión. Y encima, apoyan al peor presidente de la historia del club (Ameal). Daniel Passarella, que fundió a River y lo mandó a la B, es Heidi al lado de estos tres”.

No contento con lo dicho, el campeón del mundo en 1986 agregó que “no tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el capitán del Titanic. ¿Se los imaginan en la AFA, o en la Conmebol? No me hagan reír. Uno, que se cree que por ir todos los domingos a la cancha, puede ser vicepresidente. Y el otro, que se vendió al mejor postor”.

Para cerrar, sentenció: “Un club tan grande como Boca, no puede manejarse como un vestuario”.

Las elecciones xeneizes tendrán lugar el venidero día ocho en La Bombonera.