Discos de Chucho Valdés, Haydée Milanés y Cachao López entre los mejores de la década

Publicado el Sábado, 7 Diciembre, 2019 - 12:56 (GMT-4)

La revista Billboard incluyó discos de los artistas cubanos Chucho Valdés, Haydée Milanés y Cachao López entre los mejores de la última década.

El álbum Jazz Batá 2 de Chucho apareció en la lista de la publicación, que hizo referencia a la prolífica carrera del intérprete. Con este trabajo obtuvo, el pasado mes de noviembre, un nuevo Grammy Latino.

Chucho también compartió su alegría con todos sus seguidores y dedicó su galardón a su desaparecida hermana Mayra Caridad Valdés.

La intérprete Haydée Milanés fue reconocida por la revista por el disco doble Amor-Amor Deluxe, "una obra puramente sentida de corazón y alma". La revista hizo alusión a que la artista "continúa con el legado" de su padre, el trovador cubano Pablo Milanés.

La cantante compartió un emotivo mensaje en su perfil de Facebook, en el que dedicó una bellas palabras a su progenitor. "Hoy me encuentro con que mi disco Amor está entre los 50 mejores discos de música latina de la década por Billboard y me siento muy feliz por este reconocimiento tan importante. Agradezco a mi padre por todo lo que me ha enseñado. Por todo el amor, la fuerza y la confianza que me da! Te amo papá!", escribió.

¿Qué podría decir de mi padre?. Para mí, nobleza, sabiduría, originalidad, cubanía, respeto, valor, generosidad, música, poesía... amor! Así titulé mi disco #Amor porqué es el sentimiento más grande que existe y es lo que siento por él!. Agradezco a todos los amigos y las personas que me apoyaron para hacer este disco. Gracias a todos los extraordinarios músicos y arreglistas que me aportaron su música y energía", añadió.

Por su parte el fallecido músico cubano Israel Cachao López fue reconocido por su trabajo The last mambo, que le valió para recibir un Grammy Latino a título póstumo.

Este disco dejó una huella triunfal en el concierto grabado en Miami en 2007, cuando tenía 89 años, pocos meses antes de su muerte.

En la lista también figuran artistas como el dominicano Juan Luis Guerra con Todo tiene su hora, Alfredo de la Fe, Dave Valentin y Jimmy Bosch, Diego El Cigala con Indestructible (2016), así como el dúo puertorriqueño Calle 13 con su álbum Entren los que quieran (2010)