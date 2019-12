Critican al Gobierno de Cuba por encuentro con migrantes en 2020

Publicado el Miércoles, 11 Diciembre, 2019 - 09:26 (GMT-4)

El Gobierno de Cuba recibió críticas en las redes sociales tras anunciar un encuentro con "los residentes en el exterior" para abril de 2020 en La Habana.

"¿Cómo se puede conversar con una dictadura que no respeta los derechos de sus ciudadanos, que los explota y un gobierno que nadie eligió y no representa a los cubanos", afirmó el usuario @jose70717292 en Twitter.

Tanto la publicación en esa red social del gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, quienes se encuentran de visita oficial en Argentina, están siendo cuestionadas por algunos ciudadanos, mientras los afines al régimen alaban el gesto hacia lo emigrados de la isla.

Así señaló la usuaria @SaraSanchezD, quien dio solo la bienvenida a los "que aman a Cuba y residen fuera de ella, esos que están dispuestos a ayudar, no ha dañarnos apoyando las medidas del Gobierno de Estados Unidos".

Por su parte, otros cubanos preguntaron directamente si están invitados los médicos que cumplen 8 años de sanción sin entrar a Cuba y si "estarán invitados los de Miami y USA en general, si no es así considéralo de antemano un fracaso total. Son cubanos todos y aquellos tienen parte de esta economía carente en pie", agregó @jlhbatista.

"¿Hasta cuándo el precio abusivo del pasaporte cubano? ¿Por qué siguen muchos cubanos con la prohibición de regresar a #Cuba? ¿Por qué no dejan viajar a muchos ciudadanos? ¿Cuándo se reconocerá la doble ciudadanía?", escribió Yan.

Entre los mensajes también señalaron que la convocatoria se lanza justo cuando en Miami hay una convocatoria para no enviar remesas, recargas, envíos, ni viajar a Cuba en enero de 2020.

"Te duele que hagamos un acto por no viajar más, no remesa, no envío de recarga para teléfonos que no llegue en el mes de enero ni un dólar para ver cómo el desgobierno no tendrá con qué hacer terrorismo", respondió Marisa Zamora al canciller cubano.

"La criminal dictadura cubana quiere hablar con ¿los gusanos ? con ¿la escoria? Así nos llamaron, nos tiraron piedras, y demás objetos, nos negaron el derecho de regresar a nuestra patria. ¿Qué exiliado cubano hablará con la dictadura castrista?", apuntó @QananUlew.

En la IV Conferencia La Nación y la Emigración el régimen se reunirá previsiblemente con los migrantes cubanos afines y no dará espacio a las voces críticas que exigen desde la distancia cambios en la isla como el respeto a los derechos humanos, una mayor apertura económica y el fin de la dictadura impuesta por el fallecido dictador Fidel Castro en 1959.