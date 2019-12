Cuentapropistas santiagueros molestos con nueva medida de la ONAT

Publicado el Viernes, 13 Diciembre, 2019 - 13:00 (GMT-4)

Los cuentapropistas de Santiago de Cuba que tengan la patente de alquiler de espacio ahora tienen la obligación de colocar en la fachada de sus casas un indicativo de su actividad comercial a partir de diciembre.

El problema es que dicha insignia es igual a la de las casas de renta en moneda nacional y confunde a los clientes. Ahora, quienes tengan licencia para rentar un espacio de su vivienda para otro tipo de negocio, igual tienen que colgar el cartel.

La medida no fue informada con anterioridad, simplemente llegó a los cuentapropistas en forma de citatorio. Una vez en la oficina de la ONAT, se les dijo que desde ya debían colocar la imagen en sus puertas.

“Yo, y otros, nos quejamos. Primero porque no somos delincuentes, somos trabajadores que pagamos impuestos, y esas cosas hay que conversarlas, informarlas, no porque a alguien se le ocurrió la idea de pronto”, comenta una santiaguera.

"Le pregunté a la señora que nos atendió el porqué de tal medida, y no supo explicarme. Le pregunté por qué debía ser ese logo que ya estaba asociado a otro tipo de patente, y tampoco me supo explicar. Le pregunté si no se pondría otro en el futuro, o qué pasaría si la gente empieza a confundir los espacios con cuartos de alquiler…, otra vez no supo responder”.

La mujer, del reparto Sueño, aún no se ha decidido a colocar el logo en la fachada de su casa. Le preocupa que dicha medida trastoque su tranquilidad, más cuando no encuentra respuestas. Su sobrina, cerca de ahí sí la colocó.

“Enseguida los breteros del barrio comenzaron a hacer fábulas. Segundo comenzaron a tocar gente a toda hora buscando el cuarto de alquiler, que si tenía comida, cerveza, que si la hora era a 20 CUP…, en fin a mi sobrina la casa se le ha vuelto una locura. Ya le dije que pusiera otro cartel debajo que dijera que no es alquiler de habitaciones”, sentencia.

Foto: CiberCuba

No se trata de una medida que afecte el bolsillo de los cuentapropistas de Santiago de Cuba, tampoco una que entorpezca desarrollar una actividad comercial, no es un reglamento de estricto cumplimiento.

Sin embargo, es significativo como hasta una simple medida, que sí puede trastocar la tranquilidad de un cuentapropista, se impone sin que medie negociación, consideraciones, o que se tome en cuenta la opinión de los contribuyentes, que a fin de cuentas, operan bajo la legalidad.

“Somos cuentapropistas, no somos delincuentes, tiene que tomarnos en cuenta cuando tomen la más mínima decisión, más si nos afecta. No soy ingenua y sé que la función del estado y de la ONAT es regular nuestra actividad, pero esto se puede hacer de forma participativa, no impositiva”, concluye.

Según cifras oficiales, hasta noviembre de 2019 existían en Cuba unos 617 mil 974 cuentapropistas, agrupados fundamentalmente en las modalidades de Elaboración y venta de alimentos, Transporte de carga y pasajeros, y Trabajador contratado.

Las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba agrupan alrededor del 65 por ciento del total de los cuentapropistas.

La Elaboración y venta de alimentos, por ejemplo, es de las actividades más asociadas al alquiler de espacio que ahora, por decisión sin ser ni siquiera informada, tendrá que ser señalada con el logotipo que todos reconocen con la renta en moneda nacional, hecho que ha provocado molestias en el sector privado de Santiago de Cuba.