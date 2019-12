Cristina Fernández asegura que Néstor Kirchner se le presentó en una mariposa

Publicado el Domingo, 15 Diciembre, 2019 - 12:57 (GMT-4)

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró este sábado en un acto político sin ninguna vergüenza que su fallecido esposo, Néstor Kirchner, se le presentó en una mariposa, informó el canal NTN24.

Fernández, que acaba de juramentar como segunda del gobierno de Alberto Fernández, pronunciaba un discurso en San Justo, provincia de Buenos Aires, cuando de repente comenzó a relatar una extraña historia de una mariposa que la había acompañado desde su llegada al lugar, y que le había hecho sentir que en ese insecto Kirchner la estaba acompañando.

“Cuando ingresaba una mariposa, la única que vimos, venía volando como rodeándome. Me acompañó hasta el asiento”, dijo.

“Después, no me había dado cuenta de que era el día de la Virgen de Guadalupe. Ustedes saben que yo creo mucho en las señales; no creo que las cosas que pasan no tengan que ver, siempre todo tiene que ver con todo”, añadió.

“Siento que cuando estoy aquí en La Matanza, esa mariposa. ¿Saben cómo es la leyenda de las mariposas?. Dicen que en cada mariposa anida el espíritu de un combatiente, de un guerrero que vuelve hecho mariposa. Entrando en La Matanza, el lugar al que a él le encantaba venir (a Néstor Kirchner) (…) sentí que en esa mariposa él también me estaba acompañando”, precisó.

La anécdota ha suscitado numerosas burlas en las redes sociales. “Pájaros y mariposas, estos izquierdistas se valen de cualquier cosa Jajajajajajajaja”, “A falta de Dios, pájaros y mariposas 'hablándoles'. ¡Izquierdistas ridículos!” y “Néstor sería un murciélago”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La de Cristina no es la primera sorpresa que da un político de la izquierda latinoamericana. Su intervención ha hecho recordar a muchos el episodio del dictador venezolano Nicolás Maduro en 2013, cuando expresó en 2013 que Hugo Chávez se le apareció en un pajarito.

“Yo sentí el espíritu de él, lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos hoy arranca la batalla”, afirmó Maduro entonces.

Más recientemente, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel aseguró que sintió la presencia de los fallecidos Fidel Castro y Ernesto Che Guevara durante un acto de solidaridad con el régimen celebrado en Argentina.

“Quiero expresar un sentimiento personal con lo que ha venido pasando en este acto, con lo que ha venido pasando en este encuentro, yo estoy convencido de que aquí están presentes Fidel y el Che”, dijo el dirigente ante el aplauso del auditorio.