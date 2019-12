Camila Cabello pide perdón en público por el uso de lenguaje racista en su antigua cuenta de Tumblr

Publicado el Jueves, 19 Diciembre, 2019 - 13:16 (GMT-4)

La cantante cubana Camila Cabello ha estado en el ojo de la polémica después de que saliese a la luz la antigua cuenta Tumblr que utilizaba cuando era adolescente y aún estaba lejos de convertirse en la estrella de la música que es a día de hoy.

El perfil de la artista se destapó a través de un hilo de Twitter compuesto de varias capturas de pantalla de sus publicaciones. En las imágenes, las cuales han comenzado a circular por las redes sociales, se puede ver que la cantante utilizaba lenguaje racista y compartía memes de la misma índole. Incluso, hay gifs que hacen referencia a la polémica que protagonizaron en su día Rihanna y Chris Brown por un presunto episodio de violencia del rapero a la intérprete de Umbrella.

La propia Camila Cabello ha querido tomar cartas en el asunto y enfrentarse a las acusaciones que comenzaron a llegar hasta ella y en las que muchos internautas la han tachado de racista. Para ello, la joven de 22 años compartió unas palabras en su sección de historias de Instagram en las que se disculpa públicamente por haber compartido en su día dichos contenidos y asegura que se siente avergonzada, que se arrepiente y que ahora es una adulta que no comparte ese tipo de pensamientos.

"Cuando era más joven utilicé un lenguaje del que me siento profundamente avergonzada y del que me arrepentiré por siempre. Era una persona ignorante, sin educación, y cuando me informé sobre la historia, el peso y el verdadero significado que se encontraba detrás de este lenguaje tan horrible y dañino, me sentí profundamente abochornada de haberlo utilizado en primer lugar”, expresó.

A continuación, la cantante explica: "Me disculpé en su momento y lo vuelvo a hacer ahora. Jamás haría daño a nadie de manera intencionada y me arrepiento desde lo más profundo de mi corazón. Por mucho que desearía poder hacerlo, no puedo regresar atrás en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero cuando aprendes a hacer mejor las cosas, simplemente las haces mejor".

A modo de conclusión, añadió: "Ahora tengo 22 años, soy una persona adulta, he madurado y aprendido y soy consciente de la historia y el dolor que este lenguaje conlleva de un modo que antes no lo era. Aquellos errores no representan a la persona que soy ni a la que siempre he sido. Yo siempre he defendido y siempre defenderé el amor y la inclusividad, y mi corazón nunca, ni siquiera entonces, ha poseído una pizca de odio o de ánimo discriminatorio. Lo cierto es que fui profundamente ignorante e inconsciente. Utilizo mi plataforma para denunciar la injusticia y la desigualdad y lo seguiré haciendo. Las palabras no son suficientes para expresar la vergüenza profunda que siento y lo mucho que lo siento, y vuelvo a disculparme desde lo más profundo de mi corazón", concluyó.

Esta polémica ha dado lugar al cierre de la cuenta de Tumblr de Camila Cabello, la cual permanecía abierta hasta ahora.