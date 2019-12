Santiagueros organizan sus fiestas sin cervezas Cristal ni Bucanero

Publicado el Lunes, 23 Diciembre, 2019 - 20:06 (GMT-4)

Las cervezas nacionales Cristal y Bucanero, preferidas por los cubanos más que las importadas, serán las grandes ausentes en las fiestas de los santiagueros por el fin de año y el nuevo que iniciará, todo debido a un desabastecimiento total en la ciudad.

No hay ni Cristal ni Bucanero en la red de tiendas en CUC, tampoco en los centros gastronómicos de las diferentes cadenas, como Palmares, ni se hallan en la rimbombante feria comercial que se realiza en diferentes calles de la urbe. Sencillamente, no hay en ningún lugar.

Carlos, quien trabaja como abastecedor de un restaurante privado y una cafetería, asegura que es habitual que en fin de año empiecen a escasear las cervezas, “pero lo de este año es insólito, desde noviembre comenzaron a desaparecer, sacaban a buchitos, pero desde que llegó diciembre muchos lugares trabajan con la reserva. En las paladares los clientes cubanos prefieren las cervezas nacionales”.

“Esas son las cosas que pasan en este país a un trabajador que paga sus impuestos y no tiene ningún tipo de protección”, subraya.

Pasan los días, las semanas, y Carlos no logra llevar el preciado cargamento a los dos negocios a los que abastece.

“Luego si compro mucho corro el riesgo de que me cuestionen, si las almaceno, entonces también se me tiran los inspectores. Conclusión: compro las que puedo, soborno para que no haya problema con la venta, pero se me encarece, y guardo cajas en varias casas almacenes. Así voy tirando”, relata.

“El otro día sacaron en la tienda Cubacentro, a la una de la tarde, a la una y 15 ya se habían acabado. Así andamos. Las últimas las conseguí en el Ocio Club. Descargaron cinco parles de cajas de cerveza Cristal, y cinco parles de cajas de cerveza Bucanero. En menos de tres días se habían acabado. Eso fue hace un mes y pico. Lamento no haber comprado más ese día”, agrega Carlos.

Con gran rimbombancia se desarrolla una feria comercial y agropecuaria en la ciudad de Santiago de Cuba. Ya se viene haciendo habitual por estas fechas. Sin embargo, lo que venden, muchas veces es de todo, menos lo que uno busca, lo relacionado con las tradiciones.

“Congrí, cerdo asado y yuca hervida, ensalada de tomate, lechuga, buñuelos, flan de leche, quizás un cake, y cerveza Bucanero o Cristal. Ese es para muchos el menú clásico de fin de año, del 31 de diciembre, de los días antes y los que vienen después. Y caminas por la feria y no encuentras esas cosas, incluyendo las cervezas. Hay cerveza Heineken, pero aunque es buena, mira, qué te digo, no es la que uno quiere. Además, es más cara”, comenta un santiaguero.

Cervezas cubanas Bucanero y Cristal / CiberCuba

Desde siempre, el gobierno cubano ha demostrado una incapacidad total de garantizar un producto en la red de tiendas, lo mismo en CUC que en CUP, en todos los momentos del año.

Sin embargo, a muchos les duele más por estos días la ausencia de un producto tan demandado como la cerveza nacional, protagonista de las fiestas de fin de año, y por el que se iniciará en pocos días.

“Vivimos de un no hay a otro no hay. No hay esto o no hay lo otro, así vivimos todo el año, pero ¿que en diciembre no me pueda tomar la cerveza que me gusta? Ya ese es el colmo de la ineptitud del gobierno. En diciembre tiene que hacer malabares, pero no puede faltar la cerveza”, comenta una santiaguera.

La ausencia de la cerveza se hace notar en los preparativos de los santiagueros de su jolgorio por el fin de año y el que iniciará.

Sin embargo, en este 2019, cuando el almanaque deja caer sus últimas hojas, a la tradicional lucha de garantizar el cerdo, la ensalada…, se suma el estrés de la ausencia de la cerveza nacional, la más amable con el bolsillo y los ajustados presupuestos.