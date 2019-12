Willy Chirino a Gente de Zona: "No puedes estar indolente y codeándote con la gente que oprime a tu pueblo"

Publicado el Sábado, 28 Diciembre, 2019 - 05:24 (GMT-4)

El cantante cubano Willy Chirino pidió a Gente de Zona que sea un aliado del pueblo cubano y criticó su cercanía con el régimen de la Isla.

El músico valoró este viernes durante una entrevista con América Tevé la cancelación de la participación de Alexander Delgado y Randy Malcom en el concierto de fin de año que se celebrará en el Bayfront Park de Miami.

"No puedes estar indolente ante el dolor de tu pueblo, ante el sufrimiento de tu gente, tus hermanos. Y de pronto estás aliado y codeándote en la gozadera con la gente que oprime a tu pueblo", aseguró.

No ad for you

"No son mis enemigos, yo no soy enemigo del pueblo cubano. Me molesta cuando veo una confrontación entre cubanos", añadió.

Chirino reveló que cuando vio la cartelera inicial en la que estaba Gente de Zona, llamó al comisionado Joe Carollo para decirle que no iba a compartir escenario con los reguetoneros cubanos.

"A mí nadie me había consultado eso, yo simplemente le mandé un mensaje a (Joe) Carollo diciéndole que no quería que sacaran a nadie, pero simplemente yo me retiraba", afirmó al citado medio.

El artista instó al dúo cubano a ayudar al pueblo de la Isla y recordó la situación que vive el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

"Sé un aliado de tu pueblo, denuncia esas cosas aunque te quiten ciertos privilegios dentro de la Isla. Pero hay que ser una persona digna, es lo que yo le exijo a esta gente, no es nada personal. Tú eres cubano, te tocó ser cubano. Tienes la obligación, el compromiso", dijo.

"Esa gente (en referencia al régimen de la Isla) mantiene preso a José Daniel Ferrer por más de 100 días. Ellos se caracterizan por denunciar lo que ellos son", agregó.

El pasado mes de octubre, Chirino ya se expresó en la misma línea durante una entrevista con CiberCuba. En aquella ocasión pidió a todos los artistas cubanos que utilizaran su proyección mediática para hablar de la falta de libertades y derechos que impera en el territorio de la mayor de las Antillas.

"Teniendo una voz que escuchan millones de personas, cómo no vas a hablar de la realidad de tu pueblo. Cómo vas a traicionar a 11 millones de personas, no puedes defender eso", señaló.

"En lugar de defender o callar ante al gobierno, defiende a tu pueblo, a tu gente que sufre todos los días", reivindicó.