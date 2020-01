Cuba prohíbe la entrada a fundadora de las Damas de Blanco exiliada en Puerto Rico

Publicado el Miércoles, 1 Enero, 2020 - 12:52 (GMT-4)

A Claudia Márquez, una de las fundadoras de las Damas de Blanco y que hoy vive en Puerto Rico, le fue imposible entra a la isla a ver a su madre porque las autoridades del país la tienen "regulada".

Hace 15 años se despidió de su familia para vivir en un exilio forzado, por no compartir las ideas políticas de quienes dirigen el país. Desde entonces cada vez que intenta retornar, sobre todo por vínculos filiales, recibe la negativa de las autoridades comunistas.

El incidente de este 31 de diciembre, en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, fue el más reciente y le sirvió para demostrar que en Cuba nada ha cambiado, aunque Díaz-Canel asegure que la comunidad de cubanos que vive en el exterior son también parte de la Patria.

Márquez contó a CiberCuba que al llegar al aeropuerto panameño y dirigirse a la puerta donde fue atendido por un trabajador de Copa Airlines, este le notificó que debía ir a la oficina de Servicio al Cliente, en el otro extremo de la instalación, porque había una información para ella "muy importante".

"No me van a dejar entrar", se dijo a sí misma, y aún sabiendo que corría el riesgo de perder el vuelo, se movió hasta ese sitio al que la remitían. Al llegar, dice, las personas que le atendieron no sabían el motivo de por qué la habían mandado a esa oficina. Luego de insistir y expresar que perdería su viaje, le dijeron que habían recibido una notificación desde Cuba de que no estaba autorizada mi entrada al país.

Claudia aún carga con las consecuencias de haber sido opositora y periodista independiente en Cuba. El régimen no le perdona y a pesar de los años sigue castigándola.

En 2018 también intentó entrar al país, y cuando solicitó la prórroga de su pasaporte, le adjuntaron un documento que dice "Por el momento no puede viajar a Cuba".

Sin más excusas ni explicaciones, lamenta todo este tiempo sin poder recibir el abrazo de su madre y que sus hijos tampoco puedan hacerlo. Lo peor de todo es que no tiene a quién reclamar, porque eso es imposible con las dictaduras, dice.

También se siente engañada. Asegura que la agencia de viajes Varadero, en la isla boricua, le dio esperanzas falsas sobre un posible cambio en el país, y le motivó a realizar la gestión, pagando, para reservar el boleto a Cuba. "Son unos mentirosos y se prestan para el juego", dice refiriéndose a aquellos que le timaron en complicidad con el Gobierno de La Habana.

Lo que sientes es mucha impotencia, y una mezcla de rabia con mucha tristeza, porque es increíble que a estas alturas un gobierno haga estas cosas, expresó la opositora cubana a este medio, quien tampoco ve justo que se discrimine a las personas por sus ideas políticas, posiciones ideológicas y mucho menos por querer enfrentar a un sistema gobernante.

"Algún día lo van a tener que pagar", dice, convencida de que la justicia a Cuba y los cubanos llegará muy pronto.