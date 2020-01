Mike Pompeo afirma que Estados Unidos está más seguro tras la muerte de Soleimani

Publicado el Domingo, 5 Enero, 2020 - 16:43 (GMT-4)

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, defendió este domingo la decisión de su gobierno de acabar con la vida del general iraní Qassem Soleimani en un bombardeo selectivo la semana pasada, y aseguró estar “100 por ciento” convencido de que Estados Unidos está más seguro tras al ataque.

Durante una entrevista en el programa Meet the Press, de NBC, el funcionario subrayó que su administración “habría sido culpable de negligencia” si no hubiera perpetrado la operación, y que “el riesgo de no hacer nada excedía el riesgo de tomar las medidas que tomamos”.

Pompeo responsabilizó a Soleimani, quien al morir era el jefe del grupo Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, de haber organizado ataques a ciudadanos estadounidenses, y precisó que “había complots en los que estaba trabajando que tenían como objetivo directo un daño significativo a los intereses estadounidenses en toda la región”.

“Hubiéramos sido culpables de negligencia si no hubiéramos tomado esta medida. El pueblo estadounidense habría dicho que no estábamos haciendo lo correcto para proteger las vidas estadounidenses”, añadió.

Acerca de la posible venganza de Irán por la muerte de su comandante, el secretario de Estado aclaró que Estados Unidos está preparado para cualquier contraataque iraní.

“Espero que no lo hagan. El presidente Trump ha dejado claro lo que haremos en respuesta si lo hacen, que nuestra respuesta será decisiva y vigorosa, tal como lo ha sido hasta ahora”, recalcó.

Este sábado el presidente Trump anunció en su cuenta de Twitter que “si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, nos hemos dirigido a 52 sitios iraníes (que representan a los 52 rehenes estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de muy alto nivel e importantes para Irán, para la cultura iraní”.

Al respecto, Pompeo fue interrogado en el programa This Week, de ABC. Las leyes que rigen los conflictos armados prohíben la selección deliberada de sitios culturales en la mayoría de las circunstancias.

El funcionario aclaró que, si su gobierno decidiera agredir a Irán, su misión sería defender y proteger a Estados Unidos, y los objetivos a atacar serían legales.

“El pueblo estadounidense debería saber que nos hemos preparado para esto, que estamos listos, que nuestras respuestas son legales y que el presidente tomará todas las medidas necesarias para responder en caso de que Irán decida escalar”, sentenció.