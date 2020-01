Publicarán 14 temas inéditos de Bebo Valdés en España

Publicado el Lunes, 6 Enero, 2020 - 14:52 (GMT-4)

El disco inédito El cajón de Bebo, que incluye 14 temas del talentoso compositor y pianista cubano Bebo Valdés, saldrá a la venta el próximo 24 de enero como parte de un homenaje póstumo de uno de sus grandes admiradores, el cineasta y productor español Fernando Trueba.

El material incluye temas interpretados entre 2003 y 2004 durante el proceso de grabación del álbum Bebo, donde el músico de Quivican interpreta solo al piano la música de grandes compositores cubanos como Ignacio Cervantes, Lecuona, Saumell o José White.

“Aquel era un disco cubano, y muchos de los temas que grabamos quedaron fuera, cosas de Gershwin que a él le gustaba tocar, el Willow Weep for Me, que bautizamos como Americana; la Cavatina de la banda sonora de El cazador, o el Old Man Riverde su ídolo Jerome Kern. Era injusto que ese material se quedará en un cajón”, explicó Trueba al diario español El País.

“Era un deber recuperar estos álbumes que ya no se encontraban en ninguna parte”, explicó el cineasta, quien detalló que con El cajón de Bebo pretende rendir homenaje al artista fallecido hace seis años, por lo que incluirá el documental Old Man Bebo y un segundo DVD con materiales filmados en distintas sesiones de grabación.

El material, que será distribuido por Universal, recoge también la versión de Caminito grabada para la película La silla de Fernando, o el bolero Cómo fue, “grabado por puro placer en un descanso de Chico y Rita con dos jóvenes músicos cubanos, Inoidel González y Daniel Noel, o su descarga clásica Con poco coco, realizada con el grupo Hip Hop Roots durante El milagro de Candeal, detalló el productor español.

Sin embargo, no fue incluida la versión de Lágrimas negras, con El Cigala, considerado el mayor éxito de ventas de toda su carrera, ni Live at the Village Vanguard, que grabó con el contrabajista Javier Colina, y que será editada en una caja aparte para coleccionistas en los próximos meses.

"Era un deber recuperar esta música. Bebo es de la estirpe de los pianistas más elegantes que han existido, como Nat King Colle o Bill Evans, en EE UU. En la música latina, él representaba eso…", asegura Trueba, para quien Bebo "era la suprema elegancia, pero una elegancia natural, de nacimiento, no la del rico".

Sobre su gran amigo, el cineasta español recuerda: "Tenía una sonrisa inmensa y contagiosa. Y era un hombre modesto. Siempre daba más importancia a los demás. No era ambicioso. Aunque orgulloso, sí. Sobre todo de su hijo Chucho. Y del trabajo bien hecho. Era un profesional impecable. Siempre puntual, con los deberes hechos, amable con todos”.