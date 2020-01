Cubanos critican adoctrinamiento en el guion de la nueva telenovela que trasmite la TV

Publicado el Miércoles, 8 Enero, 2020 - 17:35 (GMT-4)

Más que un acercamiento al complejo entramado de la sociedad cubana, la telenovela Entrega -que transmite cada semana Cubavisión- parece estar especialmente escrita y diseñada para el adoctrinamiento de las familias del país, principales consumidoras de este espacio televisivo, criticaron varios televidentes en redes sociales.

Los señalamientos al discurso panfletario de la serie indican que la propuesta del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), que en teoría intenta reflexionar sobre la enseñanza de la historia en el país, dan poco margen a la pretendida reflexión, y en cambio tiene un predominante discurso político que desestima aquellos argumentos y opiniones contrarios al discurso oficial.

La usuaria de Facebook Leyanis Rondón publicó ayer con el mensaje “El adoctrinamiento… solo la parte de la historia que les conviene”, un fragmento del capítulo 1 de la serie donde el protagonista -un profesor de historia-, responde a la pregunta de una alumna: “¿Si los muertos se levantaran y vieran esto, que harían?”

Ante el cuestionamiento, el profesor (Ray Cruz) se muestra condescendiente, calmado, respira profundo, pide cinco minutos y explica: “Muchachos, que había que hacer una Revolución había que hacerla sí o sí, y los muertos, por supuesto que no fueron en vano", y prosigue con la enumeración de "hechos concretos" que funcionarían como recordatorio y, además, justificarían la toma del poder por la fuerza, la guerra y los muertos del sangriento proceso revolucionario ante a los televidentes.

"Después de 1959 nuestro país tercermundista, subdesarrollado, logró índices de educación y de salud casi al nivel de países desarrollados, y eso es un hecho concreto. Lo que se hizo con las tierras a los campesinos, campesinos pobres, el reparto de tierras, eso lo hizo el gobierno cubano después de la Revolución. Lo que pasó con el Ébola en África ¿quienes fueron? Médicos cubanos, preparados por la Revolución”, continúa ante la mirada extrañamente "enternecida" de sus alumnos.

“Esto no es teque, esto no es muela, ni ustedes ni yo podemos tapar el sol con un dedo, ese sol del mundo moral”, donde se escuda para legitimar su discurso en el conocido título del ensayista cubano Cintio Vitier, quien paradójicamente no pretendía con su texto dar lecciones de historia.

La escena cierra con otra pregunta, esta vez del maestro a sus alumnos: “Yo quisiera que se fueran pensando una pregunta ¿Qué habría sido de muchos de ustedes si no hubieran nacido en esta Revolución?”, que podría dejar pensando a más de uno en sus casas sobre la deuda moral de cada cubano con el proceso revolucionario.

Aunque han transmitido ya 50 capítulos de Entrega, los usuarios de Facebook no perdonaron el discurso inaugural del profesor y comentaron: “Ay por Dios, te meten el mismo tema Revolucionario en novelas, aventuras, muñequitos, desayuno, almuerzo, comida etc etc... a la música le falto el aplauso de la clase”, y algunos se limitan a decir “Lo mismo de siempre...blablabla”.

El espacio de la telenovela en Cuba ha sido históricamente el de mayor audiencia televisiva en la isla, razón por la cual es frecuentemente usado con fines de propaganda política.