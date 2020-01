La Comisión Nacional de Béisbol sobre Luis Felipe Casañas: "Aceptó la decisión de que no continuara en los play off"

Publicado el Jueves, 9 Enero, 2020 - 18:01 (GMT-4)

La Dirección Nacional de Béisbol se pronunció sobre la reciente expulsión del árbitro Luis Felipe Casañas del play-off de la 59ª Serie Nacional por su "deficiente trabajo".

"Los análisis de su desempeño como árbitro principal en el segundo juego del play off semifinal entre Camaguey e Industriales evidenciaron que el mismo no se ajustó a lo demandado y a su nivel profesional", reza un comunicado emitido por las autoridades deportivas y publicado íntegramente por el medio Jit.

Según explicaron, las deficiencias detectadas se vincularon a imprecisiones en el conteo, "aplicación demorada de la Regla 5.04, Inciso B (relacionada con el denominado strike automático) y exceso de exigencia sobre el tiempo a consumir por los bateadores (en el noveno inning)".

No ad for you

Dijeron además que todos estos motivos fueron presentados ante Casañas Pons, "quien después de reflexionar terminó por reconocerlos, y aceptó la decisión de que no continuara en los play off".

También acotaron que la sanción fue compartida por los tres chequeadores actuantes en ese partido y especialistas de la Comisión de Reglas y Arbitraje de la Dirección Nacional de Béisbol, y posteriormente avalada por los restantes miembros del cuerpo arbitral del que formó parte Casañas Pons.

La Comisión Nacional se refirió a los sitios “alternativos” y redes sociales que han tergiversado la situación sobre la expulsión del árbitro.

Aclararon además que sobre Casañas Pons no pesa ninguna sanción adicional, y está en condiciones de trabajar en futuros eventos.

"Cualquier otro enfoque, malintencionadamente difundido, dista de la ética que defendemos como principio inviolable, y de ahí que nos sorprendan apreciaciones diferentes a las expuestas por él cuando debatimos sobre este asunto", sostienen.

Casaña Pons fue expulsado de la serie antes de que se disputara el tercer choque, en el que los “Toros” se impusieron y certificaron la eliminación de los capitalinos.

Sobre el suceso muchos han opinado que se trata de una decisión "injusta" y que representa una "falta de respeto" a Casañas, un árbitro con experiencia en más de 20 series nacionales, decenas de juegos de estrellas, de play-off, finales y varios torneos internacionales.

Su colega, Luis César Valdés, sostuvo que la sanción "es una falta de respeto. Por ese camino tendrán que empezar a sancionar a todo el mundo y en Cuba no hay árbitros para eso".

Por su parte, el propio Casañas dijo a CiberCuba que el suceso fue una injusticia: “Lo que han hecho conmigo es una injusticia muy grande. Si yo me hubiera equivocado garrafalmente y hubiera decidido el juego, estaría de acuerdo. Me equivoqué en varios lanzamientos y desde aquí me hago esa autocrítica, pero esa no fue la razón de la derrota de Industriales. La culpa fue de los propios jugadores, que permitieron siete carreras y dieron ocho bases por bolas”.