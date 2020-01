Eduardo H. Cue, vicepresidente de Apple, es hijo de migrantes cubanos: "He enseñado a muchos americanos a comer sandwiches cubanos"

Publicado el Sábado, 11 Enero, 2020 - 09:50 (GMT-4)

Eduardo H. Cue es una de las mentes más brillantes de Apple, compañía en la que ocupa un puesto de vicepresidente senior. Este hijo de exiliados cubanos explicó el papel que jugaron sus padres en su prestigiosa carrera ejecutiva.

Su madre trabajó como empacadora de carne y su papá de luminotécnico. Ambos se ganaban la vida con largas jornadas laborales. "Mis padres, que aún viven en Miami, trabajaban muy duro. Empezaban a las siete de la mañana y no llegaban hasta las siete de la noche. Siempre me decían que tenía que estudiar y era algo importante para ellos, porque no fueron a la universidad", reveló durante una entrevista en el programa Un Nuevo Día de Telemundo 51.

La cubanía de sus raíces está muy presentes para Cue, que confesó que su comida favorita es arroz y picadillo con tostones. "He enseñado a muchos americanos a comer sandwiches y café cubano", dijo.

Su vocación por la tecnología la encontró cuando cursaba 12 grado. "Encontré una computadora y para mí fue algo muy grande. Nada más usarla, sabía que era lo que quería hacer en la vida", recordó.

La muerte de su amigo Steve Jobs marcó la vida de Cue, que apoya la lucha contra el cáncer sin hacer ruido mediático. "Cuando Steve tuvo cáncer me afectó mucho porque vi que, una persona tan increíble como él, no pudo hacer nada para salvarse. Esto me llevo a hacer cosas relacionadas con esta enfermedad para ayudar", señaló.

Actualmente dirige uno de los procesos mas grandes de Apple, como es Apple Card, una innovadora tarjeta de crédito diseñada para ayudar a los clientes a llevar una vida financiera más ordenada.

"La tarjeta no tiene ningún número, así que la gente no puede copar el número. La tarjeta te permite ver que, por ejemplo, estás gastando mucho para ir a comer", explicó.