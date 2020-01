Anuel AA se sincera sobre su hermano preso: "Lo que más quisiera en el mundo es que estuviera libre"

Publicado el Jueves, 16 Enero, 2020 - 08:08 (GMT-4)

A pesar de que Anuel AA proyecta una imagen de tipo duro en sus redes sociales, donde acostumbra a mostrar su lujoso y frenético ritmo de vida, generalmente en las entrevistas que concede transmite todo lo contrario.

Así ha pasado durante la conversación que mantuvo con el programa Lo sé todo, donde ha mostrado su faceta menos conocida y se ha sincerado sobre aspectos que no suele tratar con los medios, como el tiempo que pasó en prisión y la relación que mantiene con las amistades que hizo mientras estaba encerrado.

"Muchos de ellos siguen estando presos y no hemos podido hablar, pero me acuerdo de ellos todos los días", dijo el artista antes de revelar que su hermano también está preso. "No hablo mucho con él, pero mi hermano también está preso".

A pesar de no poder visitarlo tan a menudo, nada le gustaría más que él estuviera libre ya que para él son "como gemelos".

"Mi hermano me lleva tres años pero somos como gemelos. Una de las cosas que más quisiera en el mundo es que él estuviera libre, pero son cosas de la vida. El plan de Dios es perfecto", añadió visiblemente emocionado.

Anuel AA no suele hablar de su familia ni tampoco la expone en las redes sociales, a excepción de algunos momentos puntuales. Recientemente mostró por primera vez a su hermana Jliany, a quien le deseó un feliz cumpleaños a través de las stories de Instagram.

Otro de los aspectos que trato el 'bebesito' durante la conversación con el programa del Canal 1 de la televisión colombiana fue el de la fama. Y es que a pesar de que en Instagram muestra todos los excesos que se puede permitir a raíz del éxito que ha alcanzado, en realidad este tema le afecta a su salud.

"La fama me da ansiedad, a veces hasta depresión. Todos los famosos sufren por eso. Hay un momento en el que todo eso no te llena", comentó el artista después de confesar que lo único que le da paz interna es estar con sus padres, su hijo y su prometida Karol G.

La pareja se conoció en el verano de 2018 durante la grabación del videoclip de Culpables, donde la chispa saltó entre ellos. En la actualidad, son una de las parejas más sólidas del género urbano y están a punto de pasar por el altar, pero no todo siempre ha ido viento en popa...

Sobre las dificultades que atravesaron al comienzo de su relación, contó que lloró por los altibajos que pasaron al principio de su historia de amor.

"He llorado por ella. Siempre hay momentos altos y bajos. Cuando nos estábamos conociendo estuve muchas veces a punto de perderla porque por mis malas decisiones. Cuando salí de prisión tuve muchas controversias y le afectaron, y eso me ponía triste", dijo.

A los incondicionales de Anuel AA les ha gustado ver esta faceta más familiar e íntima del artista y son muchos los que se han emocionado con sus palabras y su historia.

