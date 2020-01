“Sucio, peligroso y con partes rotas, así está el parque infantil del Ocio Club en Santiago de Cuba”, denuncia una madre

Publicado el Viernes, 17 Enero, 2020 - 17:20 (GMT-4)

Muchas familias en Santiago de Cuba están descontentas por el deterioro del parque infantil Ocio Club, instalación perteneciente al grupo Palmares, que cobra sus entrada en CUC.

“Te cobran en CUC la entrada y cuando entras te encuentras que está medio roto y muy sucio, además abierto la parte donde se controlan las luces de afuera, lo cual no debería pasar en un lugar donde juegan los niños”, denuncia una madre a CiberCuba.

Imagen del parque / CiberCuba

“Cuando inauguraron el Ocio Club, la única área que era completamente gratis era el parque infantil que se encuentra en el exterior, para niños pequeños, y tenía columpios, canales, rampas, en fin varias cosas. De un tiempo a la fecha empezaron a cobrar 1 CUC por adulto para entrar a ese pequeño parque, o sea hay que pagar el adulto no el niño, adulto que no usará esos toboganes ni nada. Me dice un custodio que es porque estaban yendo muchos niños y había que cuidar eso” comenta la madre.

Imagen del parque / CiberCuba

“Yo hacía un tiempo que no entraba, la verdad, así que para mí fue sorpresa que algo que era gratis para los niños pequeños, de pronto cobraran 1 CUC. Pero bueno, la peor sorpresa fue ver que los aparatos estuvieran sucio por la lluvia, medio rotos, y fueran hasta peligrosos. Primero porque hay partes que le faltan, segundo porque la baranda que es para que los niños se sujeten al subir, está desprendida en su parte superior, el tobogán hay una parte por donde se deslizan los niños que está levantado y cualquier pequeño se puede hacer una herida y lo peor es que debajo de esos juegos hay un panel eléctrico donde se encienden luces y otras cosas, el mismo primero no debería estar ahí, pero si está no puede estar abierto”, agrega.

Imagen del parque / CiberCuba

“No entiendo que un lugar que cobra bien caro, porque hay piscina y salones de juegos bajo techo, bar, billar, etc., pasen cosas como estas, donde además se ponga en peligro la vida de los niños. Mi primera reacción fue irme enseguida, pero mi bebé tiene 3 años, a esa hora quien le dice que no puede jugar. Yo lo vigilaba constantemente, pero no vuelvo más. Es una falta de respeto al pueblo que existan lugares así despreocupados con los niños. A los administrativos del Ocio Club deberían de botarlos”, puntualiza la madre que prefiere mantener el anonimato.

La apertura del Ocio Club fue uno de los regalos a la ciudad por su medio milenio de fundada, y no estuvo exenta de polémica pues sus precios le convertían en un sitio bastante elitista, lejos del bolsillo del trabajador con un salario promedio.

Preferido por jóvenes, en el horario de la noche, y la piscina por las familias, además de los salones de juego a precios bastante elevados, el Ocio Club es una opción de esparcimiento en la urbe.

Imagen del parque / CiberCuba

Diseñado para las personas de todas las edades, siempre que tengan el dinero para pagar, los salones de juego eran una novedad en su apertura pues tienen tecnología que nunca antes se había visto en la urbe.

Para los niños pequeños son algunas atracciones, cuyo precio oscila los 25 centavos por tiempo de uso, que es unos minutos, y el mencionado parque infantil que luego de ser gratuitito ahora se cobra los fines de semana, pero cuyo estado no es el óptimo y efectivamente es propenso a accidentes.