Brad Pitt y Jennifer Aniston protagonizan el 'momentazo' de los SAG Awards con su reencuentro

Publicado el Lunes, 20 Enero, 2020 - 10:56 (GMT-4)

Un día formaron uno de los matrimonios más populares de Hollywood y quince años después de separarse siguen dando mucho que hablar... Jennifer Aniston y Brad Pitt se reencontraron este domingo en los SAG Awards (Premios del Sindicato de Actores) protagonizando uno de los momentazos del año, aun estando en enero.

Aunque han sido varias veces en los últimos años en los que han coincidido en diferentes entregas y eventos, esta la primera vez que el mundo ha sido testigo del encuentro y las fotos del momento no han parado de circular. Y con razón.

El encuentro tuvo lugar en el backstage después de que ambos recibieran sus correspondientes galardones. Él por su papel secundario en Once Upon a Time in... Hollywood y ella por su papel en la serie The Morning Show.

Sonrientes, cómplices y sujetándose las manos. Así aparecen en la foto viral que ha revolucionado al mundo, donde su química traspasa la pantalla.

A esta imagen, que vale más que mil palabras, hay que sumarle las otras de la misma secuencia en la que aparece el actor agarrando de la muñeca a Jennifer Aniston mientras esta se marcha.

Su encuentro ha eclipsado cualquier otro momento de la ceremonia. Pero por si estas imágenes no fueran suficientes, también se ha hecho viral la escena de Brad Pitt observando el discurso de su ex a través de una pantalla de televisión entre bastidores.

Jennifer Aniston pudo ver al actor recoger la estatua desde su mesa, sin embargo, él la tuvo que ver desde el backstage por los tiempos de la gala.

Para la ocasión, la protagonista de Friends se decantó para estos premios por un vestido blanco efecto satinado de John Galliano para la marca Christian Dior. Por su parte, Brad Pitt apostó por un traje negro con una camisa blanca sin corbata.

Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron uno de las parejas más queridas admiradas de Hollywood en la década de los 2000. Ambos contrajeron nupcias ese año para separarse cinco años. Y por las reacciones que han dejado a su paso esta serie de imágenes, es evidente que el mundo no ha superado su ruptura...