"No había otra opción": El duque de Sussex cuenta su verdad sobre el Megxit

Publicado el Lunes, 20 Enero, 2020

El príncipe Enrique aprovechó una cena de su fundación caritativa, este 19 de enero, para pronunciarse públicamente sobre la decisión tomada con su esposa, Meghan Markle, de renunciar a los privilegios reales.

El restaurante The Ivy, en el barrio londinense de Chelsea, fue el escenario elegido por el joven príncipe para hacer pública su intervención tras las discusiones que ha generado su nueva condición dentro de la familia real británica.

"Antes de comenzar, debo decir que solo puedo imaginar lo que han escuchado o tal vez leído de las últimas semanas, así que quiero que sepan la verdad de mí, tanto como puedo revelar, no como un príncipe o un duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de ustedes han visto crecer en los últimos 35 años, pero ahora con una perspectiva más clara”.

Comenzó haciendo referencia a la importancia del Reino Unido como su hogar y la condición inamovible de este importante hecho.

“El Reino Unido es mi hogar y un lugar al que amo, eso nunca va a cambiar. Crecí sintiéndome apoyado por muchos de ustedes y vi cómo recibieron a Meghan con brazos abiertos, mientras me veían encontrar el amor y la felicidad que deseé toda mi vida".

Harry hizo referencia a los inicios de su matrimonio y el esfuerzo de la joven pareja por cumplir con todos los protocolos de la realeza, representando a la corona británica con orgullo. Sin embargo, todo parece indicar que se volvieron insostenibles sus esfuerzos.

“Hicimos todo lo posible por tratar de cumplir y llevar nuestros roles en este país con orgullo. Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados, teníamos esperanza y estábamos aquí para servir. Es por esto que es con gran tristeza que se haya llegado a esto. La decisión que he tomado de que mi esposa y yo nos retiremos, no la hice a la ligera, viene después de muchos meses de hablarlo, después años de retos y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en lo que a esto se refiere, de verdad no había otra opción".

El breve discurso estuvo dirigido a los medios de comunicación y a los miembros de Sentebale, la organización benéfica, que se dedica al cuidado y protección a niños afectados por el VIH en África.

Esta organización fue fundada en 2006 por el Príncipe Harry, Duque de Sussex de la Familia Real Británica y el Príncipe Seeiso, de la Familia Real Lesoto, en memoria de sus madres.