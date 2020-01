Trámites en Cuba demoran la repatriación del cadáver de un periodista ruso muerto en Varadero

Publicado el Miércoles, 22 Enero, 2020 - 09:17 (GMT-4)

El cuerpo de un periodista ruso que murió en Varadero el pasado 4 de enero aún no ha podido ser trasladado a su país debido a los trámites burocráticos de Cuba.

Sergey Meshkov, de 44 años, era periodista del diario Cherepovets Truth, de la ciudad de Cherepovets. Había viajado a la Isla para pasar las vacaciones de fin de año y debía regresar a Rusia el 6 de enero. Al no presentarse, sus compañeros dieron parte a la policía. No fue hasta el 14 de enero, siete días después, cuando supieron lo que había sucedido.

En opinión de su colega Galina Ivanova, en Cuba todo el mundo trabaja muy lentamente.

“No les importa un comino, eso es todo. Estaba asegurado, es decir, la atención no costaría nada. Y cuánto cuesta el transporte, no lo sé. También dijeron que Cuba supuestamente no transporta el cuerpo por vía aérea. Entonces no está claro cómo se resolverá esto...”, denunció al portal vologda-poisk.ru.

“Como Sergei no regresó, escribí una declaración a la policía. Se supo que no entró en Rusia, no cruzó la frontera. Hice una solicitud oficial al cónsul, y se recibió una respuesta de que Sergei murió el 4 de enero. Según el representante del operador turístico, se sintió enfermo en el hotel, se cayó en el pasillo, llamaron a una ambulancia, pero su muerte fue repentina, ya no pudieron ayudarlo”, detalló.

“Creo que es un ataque al corazón o un derrame cerebral. Ahora se está resolviendo el problema del traslado de cuerpo, es cuestión de varios días. Me llamó la atención que la agencia de viajes no había informado nada en ocho días. Me las arreglé para ponerme en contacto con el cónsul ayer, él respondió por escrito a mi solicitud…”, añadió.

Otro compañero de profesión nombrado Oleg Tsvetkov asegura que la compañía de seguros pagará el traslado, ya que Meshkov viajó a Cuba dentro de una gira turística que incluía todos los gastos. Aunque la causa de su muerte no se conoce, al estar asegurado su traslado, se cree que pudo haber sufrido un problema cardíaco o de circulación sanguínea.

“Ayer simplemente llamaron a la compañía de seguros y dijeron que no había prisa”, precisó el periodista.