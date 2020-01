Madre cubana denuncia que su bebé, afectada por una negligencia médica, vive en el hospital a falta de vivienda

Publicado el Viernes, 24 Enero, 2020 - 14:35 (GMT-4)

Una madre cubana denunció que vive con su bebé, afectada por una negligencia médica, en el hospital por no tener vivienda.

"Estoy cansada de estar esperando por una respuesta a mi situación, es una falta de respeto lo que tienen", dijo la madre desesperada en su perfil de Facebook.

La joven madre, identificada en redes sociales como Leomari Sanjudo Gonzale, afirmó que a las autoridades cubanas "no les interesa que un inocente esté viviendo en un hospital donde está recogiendo mil bacterias porque no les ha dado la gana de acabar de construir una dichosa casa para poder sacarla de aquí", dijo.

También declaró que se ha llegado hasta el Consejo de Estado y no ha recibido respuestas sobre su situación. No obstante, sostuvo que seguirá tocando puertas, pero de este año no pasa que su hija y ella salgan del hospital.

Desde hace un año y medio ambas permanecen en el Hospital Pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, donde la bebé fue afectada por una negligencia médica.

"Yo no pedí que me hicieran un mal trabajo de parto, porque gracias a esos inútiles mi niña está como está", denunció.

"Yo hubiera preferido una y mil veces ser yo la que hubiese salido dañada pero desgraciadamente la vida así lo quiso", agregó.

La joven dijo que iba a seguir luchando por el bienestar y la tranquilidad de su bebé.

"Mientras muchos duermen yo no puedo ya, el cuerpo no resiste otra noche más en un sillón. Es un año y medio, no es un día, pero por los hijos hacemos y aguantamos de todo. Solo le pido a dios que me siga acompañando a mi niña", sostuvo la madre.

En el día de ayer, otra madre cubana denunció en redes sociales la situación en que convive con sus hijos menores de edad.

Según explicó, también se dirigió al Consejo de Estado, donde fue maltratada y no le ofrecieron apoyo alguno.