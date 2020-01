Personalidades de todo el mundo lamentan muerte de Kobe Bryant

Publicado el Domingo, 26 Enero, 2020 - 17:43 (GMT-4)

Personalidades del deporte, el periodismo y la música lamentaron la muerte del basquetbolista y estrella de la NBA, Kobe Bryant, quien falleció este domingo a los 41 años, en un accidente de helicóptero.

En un comunicado oficial, la NBA afirmó que el mundo del básquet está devastado con la noticia de la muerte de Bryant, uno de los jugadores más importantes en la historia de este deporte.

Aunque LeBron James, el jugador más importante de la NBA y quien también forma parte de la plantilla de los Lakers, no ha reaccionado en las redes sobre esta tragedia, anoche rindió homenaje a su excolega Kobe Bryant (33.643 puntos) cuando lo superó en la tabla de anotadores de la NBA.

En sus zapatillas, LeBron llevaba la leyenda “Mamba 4 Life" (Mamba de por vida).

Mamba 4 Life, homenaje de Lebrón James a Kobe Bryant al superarlo en la tabla de anotadores de la NBA / Foto: Twitter

Bryant escribió entonces el que sería su último mensaje en Twitter, una especie de solicitud hacia su equipo durante sus 20 años de vida profesional (1996-2016).

“Continuar llevando al baloncesto cada vez más alto con la figura de KingJames. Respeto mucho a mi hermano (hash) 33644”, escribió.

Entre las muestras de dolor destaca el emotivo mensaje de Shaquille O'Neal, compañero inseparable de Bryant en los Lakers: "No hay palabras para expresar el dolor que estoy atravesando en este trágico y triste momento de pérdida de mi amigo, mi hermano, mi compañero", expresó.

Por su parte, el español Pau Gasol, también compañero de Bryant en Los Lakers, aseguró sentirse "más que devastado" por la noticia. "Mi hermano mayor... No puedo, simplemente no puedo creerlo", escribió en su cuenta de Twitter.

De igual modo, la noticia sorprendió al jugador de Dallas, Luka Doncic, quien manifestó: "¡No, por favor!, ¡Esto no puede ser verdad!".

El argentino Manu Ginóbili declaró que estaba "devastado", mientras que la leyenda del baloncesto Scottie Pippen, antiguo compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls, se ha mostrado "atónito" con la noticia.

"Las palabras ni siquiera pueden acercarse a describirlo. Es un día increíblemente triste y trágico", afirmó Pippen.

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, aseguró estar "rezando para que sea un error macabro", y calificó a la leyenda del básquet como "un deportista y una persona enorme. No puede ser verdad. Terrible fin de semana para el baloncesto".

Durante una entrevista televisiva, la leyenda del golf Tiger Woods dijo estar en shock, triste y sin saber cómo ocurrió una tragedia de esta magnitud.

Asimismo, los jugadores del club Barcelona declararon sentirse "consternados por la muerte de @KobeBryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz".

El Real Madrid, por su parte, publicó un comunicado oficial lamentando la muerte de la estrella de la NBA, y su exportero, Iker Casillas, comentó en Twitter: "No me jodas!! Me he quedado pálido!! Mi pésame a su familia, amigos, al mundo del baloncesto y deporte en general! D.E.P Kobe".

Artistas como Mariah Carey, Pink y Will Smith también expresaron su pesar por el trágico accidente en el que murió esta tarde el ícono del deporte mundial, considerado uno de los cinco mejores basquetbolistas en la historia de la NBA.

Smith publicó en Facebook una fotografía con el exjugador, que ha logrado 194 mil reacciones en apenas 12 minutos.

Bryant, el icónico número 24 de los Lakers, viajaba a un entrenamiento junto a su hija Gianna Maria-Onore y otras siete personas (9 en total), cuando la nave se precipitó causando la muerte de todos sus ocupantes.