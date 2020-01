Emotivo homenaje en honor a Kobe Bryant en los Grammy 2020

Publicado el Lunes, 27 Enero, 2020 - 14:33 (GMT-4)

La gala de premiaciones de los Grammy 2020 se vistió de luto por la inesperada y dolorosa muerte del legendario Kobe Bryant, apenas unas horas antes de la celebración.

Como era de esperar, la noche estuvo especialmente dedicada a la exestrella de la NBA, y a rendirle tributo con otra de sus pasiones: la música.

La presentadora de esta edición 62, la cantante estadounidense Alicia Keys, dio inicio a la noche con unas conmovedoras palabras: "Estamos literalmente parados aquí, con el corazón roto, en la casa que Kobe Bryant construyó. Hoy el mundo entero perdió un héroe. En este momento, Kobe y su hija Gianna y todos los que murieron trágicamente están en nuestro espíritu, en nuestros corazones, en nuestras oraciones".

No ad for you

Keys afregó que "esta noche es para Kobe" y que "tenemos que convertir esto en una celebración en su honor, porque él hubiera querido que mantuviéramos las vibras altas".

La cantante protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al cantar a capella la canción It's So Hard to Say Goodbye, junto a los poderosos chicos de Boyz II Men, actuación que puso lágrimas en los ojos de todos los presentes.

Otro de los momentos mágicos en honor a la leyenda de la NBA estuvo a cargo de John Legend y DJ Khaled, quienes también rindieron tributo a su fallecido colega, el rapero Nipsey Hussle

Durante la alfombra roja, muchos artistas dieron sus condolencias y admitieron estar en shock tras la noticia. A pesar de que los Grammy siempre se han caracterizado por ser una gran celebración, la emoción, tristeza y dolor que se respiraba en el Staples Center de Los Ángeles se podían cortar con una tijera.

Este lunes, continúa la vigilia que comenzó la noche del domingo en honor a Kobe, en la que cientos de fans han creado altares improvisados para recordarlo.