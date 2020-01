Continúa desaparecido el bebé de la familia cubana asesinada en Miami

Publicado el Viernes, 31 Enero, 2020 - 10:40 (GMT-4)

La policía de Miami-Dade continúa buscando al bebé de la familia cubana que fue asesinada el pasado martes, y cuyo padre se lo llevó de la escena del crimen antes de ser encontrado muerto al día siguiente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pasco, donde fue hallado el cuerpo del hombre en una camioneta muerto por un disparo, dijo a Local 10 News que no hay señales que muestren que el recién nacido estuvo allí.

Sin embargo, el portavoz de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, señaló que al no saber dónde se encuentra el pequeño, no se debe asumir que no está en el área de dicho condado.

Al parecer su padre, un cubano nombrado Ernesto Caballero, de 49 años, es el único responsable de haber asesinado a la madre, la abuela y la bisabuela de su hijo Andrew, quien nació el pasado 18 de enero.

Según el sheriff, un testigo vio una mujer rubia cerca de la camioneta, pero las autoridades creen que fue alguien que se acercó a revisar el vehículo y no tiene relación con el caso.

Caballero fue encontrado muerto en una zona boscosa del poblado de Blanton, a tres millas de la carretera interestatal I-75, al noreste de Tampa. Dentro del vehículo había además recibos y un biberón.

Aunque las autoridades creen que es el triple homicida, la causa del crimen no está aún clara. Un amigo de las víctimas, Melchor Izquierdo, dijo que Caballero y la madre del bebé atravesaban problemas de pareja.

“Estaban en el proceso de terminar la relación o lo que sea, y supongo que se enojó mucho o se volvió loco o como quieran llamarlo, y esto es lo que sucedió”, precisó.

La policía identificó a las fallecidas como Arlety García Valdés, de 40 años; Isabela Valdés, de 60 años, y Lina González, de 84 años, madre, abuela y bisabuela del niño, respectivamente.

Sus familiares abrieron una página en la plataforma GoFundMe para costear los gastos del funeral y gestionar una visa humanitaria para Humberto Valdés, hijo de Lina González y residente en Cienfuegos, de donde es la familia. Hasta ahora se han recopilado 18.357 dólares.

El hombre podría asistir al entierro gracias a la gestión de la oficina del senador de Florida, Marco Rubio, que inició los trámites para él y otros familiares.