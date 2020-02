La ausencia de Cuba en la Serie del Caribe "no es un castigo, es un tema político"

Publicado el Domingo, 9 Febrero, 2020 - 09:19 (GMT-4)

La ausencia de Cuba en la Serie del Caribe de este año y de 2021 "no es un castigo, es un tema político", aseguró Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), en declaraciones recogidas por el medio El Vocero de Puerto Rico.

“No es un castigo porque, incluso, los requisitos para ser miembros de pleno derecho de la confederación se les va a enviar a Cuba también. Lo que sucede es que el tema de Cuba es un tema político. Ni el comisionado es político ni la confederación es política. Y como es un tema político ya decidí no abordarlo más. Sencillamente, eso fue un tema político”, afirmó Puello en una conferencia de prensa durante la final de 2020.

El alto directivo aclaró que el equipo de béisbol no estará en el evento de 2020 por un problema con los visados y que desde Estados Unidos no recibió presiones para que los deportistas de la isla no participen. “Por Dios, no”, afirmó.

No ad for you

Puello reiteró que “a Cuba se le dieron todas las facilidades para que sacaran las visas; incluso un personal a cargo de eso, simplemente para atender a la delegación cubana. Fue una decisión de ellos no ir a sacar las visas. ¿De qué presión estamos hablando? Ahora, si tú me dices que hay un aspecto político, que le llaman bloqueo, le llaman embargo, entonces yo no quiero entrar en ese tema. ¿Por qué razón? Porque es político”, agregó.

Por su parte, la Federación Cubana de Béisbol (FCB) dijo en un comunicado que el tiempo dado para tramitar los visados fue muy poco lo que no facilitó su participación en este evento deportivo y señaló que Puello "miente".

El comisionado señaló que desde 1999 él mismo insiste a las autoridades cubanas para que regresaran a la Serie del Caribe, que finalmente se produjo en Isla de Margarita, Venezuela, en 2014, tras 53 años de ausencia, reseña el citado medio.

“Si nosotros aceptamos a Cuba debido a un asunto político, no hay Winter League Agreement y entonces no nos pueden despachar los jugadores. Eso se lo he explicado a mis amigos cubanos, que los quiero (...) no guardo ningún tipo de rencor en contra de ellos sencillamente porque es un asunto político. Y yo no me quiero meter en asuntos políticos”, reiteró Puello.

Cuba es uno de los países fundadores de la Serie del Caribe en 1949 en el estadio Latinoamericano de La Habana, donde Puello confesó que le gustaría celebrar una nueva serie. “Se lo he dicho a los cubanos durante la cantidad de veces que he ido a La Habana”, puntualizó.

Los Alacranes del Almendares, de Cuba, fueron el primer equipo campeón de la Serie del Caribe y en la primera etapa la isla ganó en siete ocasiones, apunta El Vocero de Puerto Rico.

Sin embargo, la prohibición del fallecido dictador Fidel Castro de equipos profesionales en Cuba en 1960 provocó la suspensión de esta serie por una década, tras la cual fue recuperada por las ligas venezolana, puertorriqueña y dominicana, posteriormente se unieron México y otros países.

Los Toros Nacionales de República Dominicana ganaron la Copa de la Serie del Caribe 2020, con tres cubanos en sus filas, al vencer a los Cardenales de Lara de Venezuela.