¡Ya nació! Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres por tercera vez

Publicado el Lunes, 10 Febrero, 2020 - 05:59 (GMT-4)

¡Enrique Iglesias y Anna Kournikova se han convertido en padres por tercera vez! El encargado de dar la feliz noticia ha sido Julio José Iglesias en una entrevista que ha concedido a ADN Chile, donde ha confirmado que su hermano es padre de tres hijos.

"He sido ya tío", reveló Julio José durante la conversación. Ante la duda de si se refería al tercer hijo de Enrique, la locutora enfatizó: "No sí, pero quiero decir que Enrique y Anna van a tener otro hijo". Ante esto volvió a reafirmarse: "He sido ya tío".

"Mi hermano ya lleva tres. Está feliz, está muy contento, sigue con su música obviamente", añadió Julio José sobre la nueva paternidad de su hermano Enrique.

Con estas palabras, el hermano del cantante ha confirmado la buena noticia de que Enrique y Anna le han dado ya la bienvenida a su tercer hijo.

Julio José no ha dado más detalles sobre el nuevo miembro de la familia Iglesias, ni siquiera el sexo del bebé. "Es un secreto", explicó al citado medio.

Durante los últimos meses, se había especulado si la pareja iba a convertirse en padres otra vez. Una noticia que confirmaba una foto que publicaba la revista Hola en la que se veía a la extenista en una fase avanzada del embarazo junto a su pareja en Miami, donde reside la pareja junto a sus hijos.

Ninguno de los dos había confirmado ni desmentido la noticia, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que el primer embarazo de la modelo rusa también lo llevaron con gran discreción. De hecho, no fue hasta que dio a luz a los mellizos que se supo que iban a ser padres.

Nicholas y Lucy, de dos años, nacieron en diciembre de 2017 y desde su nacimiento, la pareja ha dejado de lado el hermetismo con el que han mantenido su vida privada para mostrar como es su día a día como papás. Así que seguro que es cuestión de tiempo que los papás presenten al mundo a su tercer hijo a través de las redes sociales.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se conocieron en 2001 en la grabación del videoclip de Escape y después de 19 años juntos se han convertido en una familia numerosa.

¡Enhorabuena, papis!