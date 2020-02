Experiodista de Granma al régimen cubano: "Reconozcan que son un fraude, que por culpa de ustedes hay millones de familias separadas"

Publicado el Martes, 11 Febrero, 2020 - 13:16 (GMT-4)

La experiodista del diario oficialista Granma, Martha Mariño, manifestó en redes sociales su parecer sobre el régimen cubano y los seguidores a ultranza del mismo, a raíz de los atropellos cometidos por las autoridades en la isla contra el reportero independiente Yoe Suárez.

“Reconozcan que son un fraude, que por culpa de ustedes hay millones de familias separadas”, dijo al gobierno que hoy encabeza el mandatario Miguel Díaz-Canel.

“Ni es Trump ni es la madre de los tomates, Son ustedes Hijos de p..... Son ustedes los culpables!!!!!!!!!! Ustedes con su comunismo parásito, parásito de Venezuela, de Bolivia, de la URSS, y del que venga.... Un sistema insostenible y preferido por una minoría”, denunció.

Su texto inicia con un señalamiento a aquellas personas “que no tienen el valor suficiente de decirle las verdades a una dictadura”.

Luego, opina que los represores y aquellos que se prestan al juego del régimen para injuriar y atacar a los que sí no temen enunciar sus diferencias, son personas “sin principio, mediocre, gente frustrada con ansias de darse a conocer o de sentirse importante”.

“En Cuba lamer las botas de quienes están en el poder es la forma más fácil y cómoda de subir peldaños”, dijo.

“Por eso no caben en el capitalismo, porque en vez de ponerse a trabajar durísimo se dedican a amargarle y joderle la vida a la gente sin dar espacios a una nueva generación que quiere mejoras en todos los sentidos. Ustedes sí que son unos asalariados de mier**, unos vagos, gángsters pagados para no hacer nada, solo son un lastre para el país”, expresó.

Además, indicó que siempre se usan calificativos como “gusanera” y “pagados”, pero alegó que todos los trabajadores reciben dinero por cumplir simplemente sus funciones, como los periodistas. Según la periodista, de ese modo funciona el mundo.

“(…) Donde único se paga la vagancia y la mediocridad es en Cuba (y ni se paga, de hecho, se les mal paga, -y los estúpidos que hacen el trabajo propio y de los vagos, no son capaces de exigir un salario digno). Para que les quede claro, a mí me paga el lugar para el que trabajo y estoy super orgullosa de eso”, argumentó.

“¿Cuál es el problema con los que salimos de Cuba?!!! Salimos porque dentro no te dejan vivir, prosperar, expresarte, hacer tus proyectos de vida como personas normales. Salí y bien y mira cómo digo sin miedo lo que me dé la gana mira #abajoladictadura #abajoladictadura #abajoladictadura y me quedo tan ancha... Sí salimos, pero Cuba es de todos!!!!! DE TODOS!!!!!! así que no se acostumbren al poder. Disfruten lo que puedan su constitución anticonstiticional que por supuesto no será eterna”, expuso.

“Terrorista ustedes que están sembrando el terror en la juventud que sí lucha por mejorar las cosas en Cuba, a ustedes nada les cuadra, si los hacen desde fuera, porque se fueron... Si lo hacen desde dentro, porque son pagados”, añadió.

“Dejen en paz a la juventud, a los intelectuales, a la gente que quiere un cambio”, exigió.

Yoe Suárez fue interrogado hace unos días por la Seguridad del Estado en La Habana. Durante el "intercambio", le comunicaron que no podría viajar por tiempo indefinido fuera de Cuba, sumándose a la lista de "regulados" que el gobierno cubano dice desconocer. También en el interrogatorio amenazaron a su esposa y su hijo pequeño, que aún no cumple los 2 años de edad.