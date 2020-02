Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant: "¿Por qué debería despertar otro día cuando mi hija ya no tiene esa oportunidad?"

Publicado el Martes, 11 Febrero, 2020 - 06:09 (GMT-4)

Vanessa Bryant, viuda de Kobe Braynt y madre de Gianna, ha publicado este lunes un desgarrador mensaje en las redes sociales en el que ha expresado abiertamente sus sentimientos en estos momentos tan difíciles.

En la conmovedora publicación, Vanessa ha reconocido que "su cerebro se niega a aceptar" que tanto su esposo como su hija de 13 años ya no volverán con ellas tras el trágico accidente de helicóptero que les costó la vida a ellos y a siete personas más a finales de enero.

Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se han ido

"He sido reacia a expresar mis sentimientos en palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se han ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de aceptar la desaparición de Kobe y a la vez mi cuerpo se niega a reconocer que Gigi nunca volverá a mí. Se siente tan mal. ¿Por qué debería despertar otro día cuando mi bebé ya no tiene esa oportunidad? Eso me enfurece. Ella tenía tanta vida por vivir", ha expresado.

Sin embargo, Vanessa ha asegurado que necesita ser fuerte por sus tres hijas, Natalia, Bianka y Capri. "No tengo a Kobe ni Gigi, pero estoy agradecida de estar aquí con Natalia, Bianka y Capri. Sé que lo que siente es normal. Es parte del proceso de duelo", añadió.

Como desearía que estuvieran aquí y que esta pesadilla haya terminado

La viuda del jugador ha querido compartir este mensaje por si "alguien ha sufrido una pérdida como esta". "Dios, cómo desearía que estuvieran aquí y que esta pesadilla haya terminado. Oren por todas las víctimas de esta horrible tragedia", concluyó.

Además, por primera vez desde el trágico accidente ha desbloqueado los comentarios y ha recibido mensajes de celebridades como Kris Jenner, Khloé Kardashian o Cindy Crawford, que le han mandado todo su cariño y amor en estos duros momentos.

Para acompañar el texto, Vanessa ha compartido un vídeo de Kobe y Gianna juntos en la Academia de Deportes de Mamba.