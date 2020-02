Lucy Vives, hija de Carlos Vives, desafía la censura de Instagram con un top transparente

Publicado el Miércoles, 12 Febrero, 2020 - 07:44 (GMT-4)

Lucy Vives, hija del famoso cantante Carlos Vives, se caracteriza por expresarse en las redes sociales a través del modelaje y por mostrar su cuerpo sin complejos. Y una vez más, la joven de 24 años ha desafiado la censura de Instagram al compartir una imagen de una de sus sesiones fotográficas.

En la atrevida instantánea, aparece mostrando de más con una blusa transparente que deja al descubierto la parte de arriba de su anatomía, ya que no lleva ropa interior, y gracias a la fina prenda ha burlado la censura de la red social, que tiene una política muy estricta sobre los pezones de las mujeres. Esta medida es denunciada constantemente por las usuarias bajo el hashtag 'Free The Nipple', ya que la misma no se aplica a los hombres.

La instantánea ha encantado a los seguidores de Lucy Vives, quien gracias a su carisma y manera de expresarse ha cobrado gran fama en el mundo virtual. Solo en Instagram cuenta con una comunidad de seguidores de 739 mil usuarios.

"Increíble", "Me encanta", "Poderosa" o "Hermosa", son solo algunos de los comentarios que ha recibido la fotografía en la citada red social.

Durante los últimos años, la hija del intérprete de La Bicicleta ha demostrado en más de una ocasión que los desnudos también son arte con posados de todo tipo, con los que también ha atraído la atención de los usuarios.

Sobre los desnudos de su hija en Instagram, Carlos Vives reconoció en 2018 para People en Español que no ha sido fácil como papá. "Hay gente que está en contra, otros a favor. Hay mucha gente que la apoya y uno como papá quiere la felicidad para sus hijos, que se sienta realizados".