Memoria del Exilio: Veo-Veo: Oscars aparte

Publicado el Miércoles, 12 Febrero, 2020 - 19:18 (GMT-4)

* La foto no tiene nada que ver con el texto que acompaña a esta crónica, pero es bonita. Y así mis amigos, me ven y creen que me extrañan menos.

Por primera vez en mi vida, este año, he podido ver, con antelación a la premiación, la gran mayoría de las películas nominadas.

Con excepción de los apartados más difíciles de encontrar, como los de documental y película foránea. *

No ad for you

* De las cuales tuve acceso a ver solo dos, de cada uno.

Por lo que puedo tener mi propia opinión, acerca de “lo mejor” del año pasado, que se premió durante este.

Mas, resulta que, justo un día antes de la fastuosa ceremonia, me cayó en suerte ver la que considero es la película que más me ha maravillado de entre todo lo que he visto estrenado durante el 2019.

Y que injustamente no tuvo absolutamente ninguna nominación o se habla poco de ella. *

* ¿Será porque es negra? Lo cual evidencia un estúpido y acendrado racismo. ¿O porque es un filme de cine independiente? No lo entiendo.

Una película que destroza el corazón y te desecha el alma en menudos pedazos.

Cualquier otra propuesta, en cualquiera de sus rubros, palidece ante este coloso cinematográfico.

Eriza, pone los pelos de punta y se graba en la memoria con un fijador imperecedero.

Después de haberla visto, sin poder casi ni respirar - me sucedió lo del año pasado con CAFERNAUM - todo, absolutamente todo, me parece intrascendente, banal, falso, fatuo, fingido, fulero maniqueo, pedestre e insulso. *

* En mi opinión, este año el vetusto Hollywood reverenció bastante las muecas.

Soy de los que aplaude que PARASITO se les haya introducido como un virus surcoreano.

Y que le haya tocado la suerte histórica - predecible desde las últimas semanas - de ganar como mejor película y mejor película extranjera. *

* Lo cual responde a un interés del mercado de ampliarle importancia a los premios de la Academia Norteamerica, más que a una “apertura” a otras cinematografías. El año pasado tuvieron a todo México enganchados a las pantallas. Este año se montaron a Sur Corea y casi toda esa zona de Asia.

Además, su director lo merece porque lo respalda una sólida carrera con películas únicas e importantes. Él es todo un universo, un lenguaje. *

* Linda fue su dedicación a los maestros presentes en la sala.

Pero, ante esta ciclópea propuesta - vista, apenas, un día antes - reitero, todo lo demás se me queda chiquito.

Me eriza recordarla.

Y es que… para mí…

WAVES, también conocida como UN MOMENTO EN EL TIEMPO, es una de las películas más asombrosas y alucinantes de los últimos tiempos. *

* En eso coincido con Juan Carlos Arciniegas, el comentarista cinematográfico de CNN.

Es una clase magistral en todo: actuaciones, guion, color, sonido, producción, arte, música, dirección y cada uno de los estamentos en su realización.

Se las recomiendo profundamente y de corazón.

A su lado, todas las propuestas de la industria se deberían postrar. *

* También adoro 1917, pero ni a la chancleta le llega ala conmoción que causa WAVES.

La actuación de la jovencísima, Tylor Rusell - sé que se me tildará de exagerado y me importa un pito, pues es mi pasión la que me dicta, traza y domina - supera con creces todos los desempeños dramáticos de todas las actrices conocidas, de entre las que adoro y detesto. Imposible de olvidar.

La historia intensa de de una familia afronorteamericana, de buena posición, se revela tras una cámara que no para de moverse, en un continuo travelling hacia todos lados que, incluso, juega con movimientos de giros de 360 grados - son escasos los momentos en que se está quieta - conmueve, sacude, inquieta, sostiene y electrifica.

Totalmente filmada en la Florida.

¡Ese sí es el evento del año! *

* Si es que se me obliga - por mas que no sea ni válido, ni útil - comparar.

Me siento un ser totalmente distinto luego de haberla apreciado.

Una experiencia cinematográfica única y de muy alto, bien alto, valor.

Mi total veneración.

Para colmo la película es escorpiona. Pues se estrenó en noviembre y - casi al final - en un plano, sale el día de mi cumpleaños: 18 de noviembre, ja, ja. ¡Qué señal!

Terminé llorando y hecho mierda. Mas, me hizo sentir que renacía un ser mucho más bueno en mí.

Corran a verla.

Pero, además, durante este inicio de febrero, pude ver otras obras que pueden considerarse mucho más revolucionarias* que muchas de las que estaban nominadas.

* En el correcto sentido del término y no en el que le han dado los dirige-gente en Cuba.

Por ejemplo:

A HIDDEN LIFE o UNA VIDA OCULTA. Con una fotografía descomunal. Su director, Terrence Malick, vuelve a sorprender con su visión única. Esta vez tan expansiva, como emancipadora. Una de las películas más bellas de los últimos años. Prepárense para una sinfonía de imágenes filmadas enteramente con planos angulares y en los más deslumbrantes parajes de las montañas austríacas. La historia de un objetor de conciencia y lo que eso acarrea cuando se niega a apoyar el nazismo. Las consecuencias del nadar contra la corriente. Basada en la vida del primer austríaco que se renegó del fascismo y luego fue declarado beato y mártir por el Papa Benedicto XVI. Casi tres horas de una visualidad inimitable, apoyada por una banda sonora maravillosa. Fragmentos hilvanados de una existencia intensa. Lo único reprochable, en mi opinión, es la decisión de imponer la lengua inglesa en una trama austríaca, en busca de una distribución más comercial. Hubiese sido preferible escuchar a los actores hablar en su idioma original. Inolvidable. Como todo su cine. He aquí a un grande contemporáneo. Impactante.

JUST MERCY. Michael B. Jordan se luce y Jamie Foxx también. La historia de un abogado decidido a defender las causas injustas de prisioneros con casos condenados a la pena máxima. Grandes actuaciones. Una propuesta super recomendable para pasar un buen rato aprendiendo. Otra película negra que merece más distinciones y reconocimientos. Es como un piñazo de emociones con buenas representaciones. No hay que perdérsela.

MIENTRAS DURE LA GUERRA. Épica. Grandiosa. La película que representa a la España de siempre, la de las disputas y las broncas. De lo mejor del cine español más reciente. Los diálogos donde se vierten que los comunistas y los fascistas son la misma cosa, debe de haber dolido en las proyecciones en la Habana. * Un clásico desde su concepción. Excelentes actuaciones en una historia tremenda. Importante. No se puede dejar de ver. La recomiendo en extremo. Imperecedera.

* Alguien me dijo que tuvo unos pases en el Festival y que ahora puede conseguirse solo en el paquete.

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORGHOOD. Con Tom Hanks, que estuvo nominado al Oscar en un papel secundario, aunque, en realidad, se roba al protagónico. Inspirada en una historia real. Es raro ver una película de tan sólo una hora y media con este actor, al que parece molestarle el trabajo de un editor. Pues, por lo común, sus interpretaciones siempre pasan de las dos horas. Menos mal, porque el personaje que interpreta tiene, además, un ritmo super pausado. Sin embargo, a pesar de no ser un tórrido admirador de sus trabajos anteriores, creo que esta es su mejor entrega, la más inteligente de sus interpretaciones. A un periodista con problemas familiares, recién devenido en padre, le comandan realizarle una entrevista, para la revista Squire, al famoso presentador de un programa infantil hiper conocido de la televisión norteamericana. El entrevistador termina entrevistado y eso cambia todo su entorno familiar. Muy, muy, muy, muy, muy linda. Los muy sentimentales pueden llorar a plácemes. Tiene momentos mágicos como… un minuto de silencio, no digo más. Y una mirada de Tom Hanks a cámara que es indeleble. Hay que verla y dejarse arrastrar por un filme que merece muchos más galardones. Sobre todo ser vista por mucha gente. En tanto nos habla de asuntos esenciales para la condición humana. Lástima que la mayoría persiga la suerte de super héroes y no las vidas cercanas, de gente tangible y real.

QUIEN A HIERRO MATA. Muy buena. Demasiado. Luis Tosar en la piel de un enfermero que, al tocarle cuidar a un poderoso traficante de drogas, busca venganza personal. Tensión extrema. Acertadas actuaciones. Buen ritmo. Guion con fuerza. Super recomendable. Pone los nervios de punta y acelera corazones. Peliculón. Despetrónquense por verlo.

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS. Interesante, novedosa y super tierna animación, para adultos, que recrea los años jóvenes del gran cineasta español y específicamente, la creación de ese documental histórico conocido como LAS HURDES. Un guion tan bien trazado que hace que la hora y algo de duración se vaya volando. Goya a la mejor animación de este año.

CATS. El desastre del año. Un mal gusto potenciado con una cantidad de dinero que lo hacen a uno sentir vergüenza ajena. Gatos con zapatos, otros no, vestidos, con tetas, manos, en dos patas - parecen espermatozoides parados - y esa musiquita nacida de un sintetizador de los setenta, dan grima. Cuando a finales de los noventa pude ver, al fin, la producción en Broadway, me pareció vieja, gastada y bastante chea. Pero, conservaba cierto encanto de algo que perseguí apreciar durante tanto tiempo. Demasiada digitalización impide una comunicación humana. Chorros de plata mal gastada en un emporio ridículo. Fehaciente ejemplo de que no porque se tenga mucho presupuesto y grandes estrellas, es significa que sea bueno. Lo mejor que tiene es que se acaba. Si usted quiere, véala. Está advertido. Si se mete con ella, ese será su maletín. Guerra avisada evita malas digestiones.

DE DIRIGENT o LA DIRECTORA DE ORQUESTA. Escrita y dirigida por una mujer. Es una de esas enormes producciones europeas que intenta venderse en el mercado norteamericano jugando a ser como las películas gringas. Casi todo el tiempo los actores hablan en un inglés impuesto. O lo consiguen. Emotivo es conocer la historia real de una mujer discriminada - Antonia Brisco, como todas - por querer asumir un puesto históricamente destinado a los hombres: dirigir una orquesta sinfónica. Trama interesante, aunque llena de clichés. Ritmo pausado, tiempos muertos, en una película linda, pero que podía ser más corta para resultar más efectiva. Situaciones impostadas que atentan contra el desempeño real de las interpretaciones. Ambientaciones bien logradas, pero de estudio. Una pena en una propuesta que resulta igual de atractiva, aunque, despliega falsedades. Pudo haber sido una gran película sobre la primera orquesta de mujeres en Nueva York. Discriminación que aún se sigue sufriendo. Me hizo acordarme de mi querida amiga Zenaida Romeu y de todas las vicisitudes que atraviesa para sacar adelante su magnífica Camerata.

DOLITTLE. Robert Downey Jr. rodeado de animales con los que habla. Fantasía desmedida. Una versión de la conocida historia en una gran superproducción con sorprendentes efectos digitales. Esta sería otra de las propuestas para castigar a los malvados que trabajan en Zoonosis. Que se sienten frente a ella y tengan que verla, tantas veces, que empiecen a entender, un poco, que los animales son seres que tienen derecho a la vida. Solo eso. Buena para una tarde de domingo temprano. Después de las cinco de la tarde puede que empalague.

EL PEPE A SUPREME LIFE Documental de Emir Kusturica sobre la vida sencilla del ex presidente de Uruguay: Pepe Mujica. Está en Netflix. Molestan un poco los planos en que Kusturica se auto filma cuando lo importante es ver al entrevistado para conocer más sobre su vida. Y, a esta altura, la palabra “militante” me incomoda. Bastante.

LONG SHOT Otro documental, de solo 40 min, que puede encontrarse en Netflix, sobre la extraña vida de un chicano que es acusado, injustamente, de un asesinato no cometido. Y el super emocionante hallazgo de su real inocencia, vinculado a la transmisión por televisión de un partido de beisbol. Impresiona y estimula. Lo recomiendo con creces. Excelente y corto.

HAIR LOVE. Pude verlo en Facebook. Lo de las redes sociales no tiene nombre. Es muy cortico y hermoso. Ganador del Oscar al mejor corto de animación. Una belleza. Me hizo acordar de PELO MALO una exquisita película de la directora venezolana, amiga, Mariana Rondón. Que, también recomiendo, aunque la vi ya hace un montón.

WALK, RUN CHA CHA. Rara vez uno tiene la oportunidad de apreciar, disfrutar o juzgar, pequeños cortos nominados a los Oscars. Incluso, puedo afirmar que, hasta los ganadores, muy pocos se han visto. Esta es la primera vez que, gracias a las redes sociales, se puede acceder a su encuentro. Está en Youtube. Sin embargo, este bello corto, no es ni la chancleta de cientos de miles que deben de andar por el resto del mundo reclamando, al menos, ser vistos. La historia de una pareja que se complementa a través del baile de salón, trae a colación nuestra defensa de que las buenas ideas no precisan de un tiempo determinado.

Y por ver, he visto danza, mucha danza. A través de Marquee TV.

JULIA & ROMEO. Con coreografía de Mats Ek. Si ya eran más que sorprendentes las versiones del genio creador sueco en sus GISELLE, LA BELLA DURMIENTE y CARMEN, esta, no se queda atrás. Admirable puesta en escena que nos ofrece una versión distinta del conocido clásico, con una banda sonora compuesta por el propio coreógrafo, utilizando otras piezas sinfónicas de Chaikovski en la conformación de una sugerente historia melódica. Impresionante recolección y edición que nos hacen pensar que el gran compositor ruso, estuvo componiendo durante toda su vida versiones para momentos de ROMEO Y JULIETA. Con la presencia de la insuperable Ana Laguna - ya entrada en años - en el rol de la nodriza. Apabullante. Un regalo para los amantes de las artes escénicas. Referente obligado para hablar de danza teatro en la actualidad.

BYE. Mats Ek coreografía a Sylvie Gillem. Dos monstruos de la danza juntos. ¡Lo más grande con lo mejor! ¡Qué viaje de sensaciones! ¡Qué manera inteligente de moverse! Gracias.

SACRED MONSTER. La reunión de dos Sylvie Gillem con otro inmenso de la danza contemporánea: Akram Khan.

ZERO DEGREES. Inteligentísimo duelo creativo entre dos importantes coreógrafos e intérpretes de la danza en la actualidad. Sibi Larbi Cherkaoui y Akra Kham. Gestos cotidianos e inéditos sobre el escenario. Una muy distinta manera de bailar. Imprescindible para hablar de nuevas propuestas escénicas

SUTRA. Uno de los espectáculos danzarios más innovadores de los últimos tiempos. Tremendamente ingenioso con el uso de unos cajones movibles, la participación de Sidi Larbi Cherkaoui y la concepción visual de Anthony Gromley, junto a un pelotón de monjes de un templo de Shaolín. Único. Ingenioso. Original. Producción del Sadler´s Wells. Una hora, once minutos de excelencia.

FRACTUS V Sidi Larbi Cherkaoui produce un espectáculo basado en las ideas políticas y filosóficas de Noam Chomsky. Un estudio sobre el poder desde la fragmentación, no solo del cuerpo humano, sino de la escenografía, los estilos, la banda sonora, mezcla de flamenco, acrobacia, capoeira, con danza callejera. Nunca antes vi moverse de esa manera, con esa concepción tan super novedosa. Hay una escena de tres hombres disparandole al cuerpo de un cuarto que se retuerce, que es de una belleza y una violencia alucinante. Cinemático. Experimental. Potente. Inspirador. Genial. Cuatro músicos que bailan, más cinco excepcionales bailarines, que, además, cantan - entre ellos el propio coreógrafo - con prototipos nada comunes para el canon clásico de la danza - calvos, bajitos, barbudos, sudados, en ropa de andar - entregan una propuesta atrevidamente internacional, al compás de ritmos, con sapiencia entrelazados - que suenan japoneses, hindúes, tibetanos, eslavos, mesopotámicos o africanos. Una gozada y un estudio para todo el que ame la danza y las artes escénicas. Y en un principio, todo es movimiento. Mi dilecta amiga, la maravillosa coreógrafa Tania Vergara debe ver todo esto.

IN THE SPIRIT OF DIAGHILEV. Otra producción de Sadler’s Wells en Marquée TV. Cuatro piezas con coreografías de Wayne McGregor, Sidi Larbi Cherkaoui, Rusell Maliphant y Javier de Frutos, que se erigen como un innovador homenaje al célebre empresario ruso creador de los célebres Ballets Rusos. Cada una de las piezas creadas transpira el espíritu de las célebres coreografías EL ESPECTRO DE LA ROSA, LA SIESTA DE UN FAUNO, etc.

ENTITY. Música, proyecciones, tecnología y esa diferente exploración en el decir del cuerpo que propone el coreógrafo británico Wayne McGregor. Un viaje imponente de nuevas ideas. Mc Gregor es como una especie de Balanchine para la danza contemporánea. Una pasada.

Y finalmente…

CECILIA VALDÉS. La producción del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Un honor que debió haberse sentido hace muchos años atrás. Es decir, que llega bastante tarde y, para colmo, llega mal. Vayan a ver ese tamaño esperpento que es como echarse la versión que tienen de nosotros los “gallegos”. Porque a aquellos que nos tratan de “mulatos y rumberas”, nosotros nos arrogamos el derecho de colgarle una boina negra con alpargatas para vestir la ausencia de inteligencia. Perdón, pero no me gustan las honras mal puestas. Para empezar, es errada la concepción de “modernizar” la historia situándola en unos inciertos años cincuenta, donde la esclavitud llevaba ya casi un siglo de abolida. Y la trama original se sostiene alrededor de esos hechos. Luego, está el casting. Duele ver salir a una Cecilia, con más años que la novela de Villaverde, mal vestida como si fuese Carmen Miranda, con modales de Doña Francisquita y blanca, de un blanco lechoso encendido. ¡Ay, Alina Sánchez como debes estar sufriendo! ¿No pudieron haberte llamado, al menos, para que les contaras lo que pasaba? Lo siento, es intragable a pesar del buen fraseo. Por ahí viene otros tiros. El tempo entero de la música es como muy pausado. Como un tío yuma atravesado queriendo aprender a bailar rumba. Sin lograrlo. Y la ridícula escenografía con un solar rodeado de cañaverales que parecen maizales, o la hamaca mexicana en que se mecen los protagonistas. ¡Jelouuuuú! Vayan a verla a Youtube para que comprueben el tamaño adefesio. ¿No pudieron asesorarse un poco? Me alegró ver en los créditos a personas que quiero y respeto, como la gran Linda Mirabal - vestida como santera bahiana -, Ileana Wilson, o Georbis Martínez. Bien por ellos y por sus desempeños, en medio de ese bodrio de mal gusto, pletórico de afectadas actuaciones. Los cubanos le debemos una buena película a esa que es nuestra zarzuela nacional. Aunque, en verdad, lo que más suena de ella, es la salida de Cecilia y el Po po pó de Dolores Santa Cruz. Lo único plausible de padecer esta experiencia, es que en el video se subtitulan las canciones que siempre hemos escuchado, sin entenderlas. Es decir, que para los espectadores cubanos puede funcionar como una suerte de karaoke. Pero, madre de Dios, ¡sálvanos de bazofias así! Se debería pedir perdón a la embajada, aunque, de seguro, en nuestra sede representativa, en cambio, se celebra. ¡Como ahora se usa la diplomacia de la chancleta! El diseño de Rosa Sandoval - la madre de Leonardo - parece inspirado en Cruella de Ville. Y los trajes lucen las telas más cheas de todo el planeta. La contradanza es una rueda de casino con guaracheras y maracas. En fin, amigos, que de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Más que mala, es una pésima e insultante parodia. Tuve que terminarla por disciplina. Mas, si es usted una persona sensible evite verla. Nada más colonialista, ofensivo y maniqueo. Homenaje sin respeto suena a burla.

Menos mal que, antes de terminar este texto y enviarlo para ser publicado, mi querido amigo, cineasta y fotógrafo, Javier Labrador Deulofeu, me recomendó un filme que me ha conmovido todavía más.

Y considero aún más importante y duro que los anteriormente recomendados.

También estuvo nominado al Oscar, lo dirige y fotografía una mujer - junto a su esposo - y, la verdad, pienso que debió haber ganado en lugar del filme que ganó.

FOR SAMA o, PARA SAMA. Sobrevivir en medio de una guerra. En concreto, el asedio de Alepo durante los recientes conflictos sirios. Imágenes nunca vistas y que quedan para siempre en la memoria. Hechos reales y tristes que ocurren en nuestro mundo, ahora.

La infancia contra la muerte.

Puede encontrarse muy fácil en Internet.

Es una transmisión de PBS.

No se puede perder la ocasión de verla.

Profundamente estremecedora.

Al lado de esos conflictos y sufrimientos REALES, todo lo demás es MIERDA.