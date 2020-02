Aroldis Chapman vuelve a criticar el robo de señas de los Astros

Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 18:32 (GMT-4)

Este jueves se reportó el equipo completo de los Astros a los entrenamientos de primavera y la prensa no vaciló en ir encima de la organización que fue descubierta por "robar señas" entre 2017 y 2018.

Sin embargo, desde la concentración de los Yankees, el cerrador cubano Aroldis Chapman volvió sobre las críticas en ciertas actitudes de los jugadores de los Astros.

"He visto ese video, mucha gente lo ha visto; es un video popular en este momento", dijo a través de un intérprete a ESPN sobre el video de José Altuve conectándole cuadrangular en la pasada postemporada.

Aunque la investigación de MLB determinó que los Astros no se aprovecharon del robo de señales tecnológicas en 2019, la existencia de unas imágenes de José Altuve doblando por la tercera base y pidiéndole a los compañeros que no le quitaran la camiseta enardecieron las redes y las sospechas una vez más. Se supone mediante algunas elucubraciones que el venezolano llevaba un "dispositivo" debajo de su camisa antes de conectarle el jonrón al "Misil Cubano".

"Y sí, si miras sus acciones, se ven un poco sospechosas. Al final del día, simplemente no lo sé. No puedo decirte si sabía lo que iba a tirar o no; no lo sé. Esa es una buena pregunta para él y para esos tipos. Simplemente no lo sé ", agregó el holguinero.

Chapman también dejó claro que esa ventaja adicional del robo de señas les permitió a los Astros avanzar a la Serie Mundial luego que derrotaran a los Yankees cuatro juegos por tres.

"Estuvo muy cerca, volviendo a 2017. Con todo, todos los detalles que han salido, fue la ventaja adicional que les permitió seguir adelante".