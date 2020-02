Daddy Yankee entrega a J Balvin el galardón a Icono Mundial en Premio Lo Nuestro 2020: "Estoy muy orgulloso de ti"

Publicado el Viernes, 21 Febrero, 2020 - 06:26 (GMT-4)

Este jueves, 20 de febrero, ha tenido lugar la gala anual de los Premios Lo Nuestro 2020 en el Arena American Airlines de Miami (Florida). Unos premios que tenían como gran protagonista a Daddy Yankee, que se convirtió en el rey de esta edición al llevarse siete galardones. Entre ellos 'Artista del Año', 'Artista Masculino de Música Urbana', 'Canción del Año' por su tema Con Calma y 'Remix del Año' con Soltera con Bad Bunny y Lunay, entre otros.

Además de ser el más galardonado, el Big Boss fue el encargado de entregar uno de los reconocimientos más importantes de la noche: el de Icono Mundial, que fue a parar a la manos de J Balvin.

El cantante colombiano recibió la estatuilla que le otorgaron los premios mediante el Rey del Reguetón, quien le dedicó unas palabras afectuosas al hacerle entrega de este reconocimiento.

"El año pasado tuviste el honor de entregarme un premio con mucho respeto. El mismo respeto que quiero que sepa el mundo que yo siento por ti. Trabajador, disciplinado, entregado a su carrera y viene de un país que amo muchísimo, Colombia. El propósito de un líder siempre es crear nuevos líderes, estoy bien orgulloso de ti", le expresó con cariño el puertorriqueño.

"De ícono a ícono mundial, mucho respeto. Te lo mereces", dijo para concluir su discurso.

El colombiano, quien minutos antes había irrumpido en el escenario para poner a bailar al público, recibió el galardón devolviéndole las palabras de cariño a Daddy Yankee.

"Recibir esto de parte de un ícono tan grande como tú y sin duda, una de las personas que más me ha inspirado a ser lo que soy hoy en día. Si no fuera por la inspiración que me ha dado, no estaría aquí. Así que un aplauso para Daddy Yankee", admitió el colombiano antes de expresar que no se sentía un ícono, sino un soñador.

Además, en su agradecimiento también se acordó de otros exponentes del género que le habían inspirado como Nicky Jam, Wisin, Yandel, Don Omar, Tego Calderón y Bad Bunny.

¡Enhorabuena, J Balvin!