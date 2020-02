El importante caricaturista cubano que dibuja a Donald Trump ahora arremete contra Bernie Sanders

Publicado el Martes, 25 Febrero, 2020 - 13:31 (GMT-4)

Edel Rodríguez, el importante caricaturista cubano que ha destacado por sus contundentes trabajos contra el mandatario estadounidense Donald Trump, ahora ha arremetido contra Bernie Sanders.

El artista ha realizado una caricatura en la que el senador demócrata aparece con maracas, tabaco, una camiseta del Che Gevara y ropa interior con la bandera cubana.

Edel Rodríguez, quien a los ocho años subió junto a su familia a una lancha en el puerto del Mariel en 1980 rumbo a Estados Unidos, le ha puesto a su dibujo "Tourist".

Dicha caricatura llega en medio de una gran polémica, en las que algunos critican al candidato demócrata de 78 años de socialista, e incluso de comunista.

El pasado domingo, Sanders se pronunció en defensa de las políticas socialistas del dictador Fidel Castro, y afirmó que "es injusto decir simplemente que todo está mal" en Cuba.

Incluso en el día de hoy se ha viralizado un video de 2016 en el que Mariela Castro, hija de Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, aseguró que de vivir en Estados Unidos votaría por Bernie Sanders.

Por si fuera poco, el medio oficialista Granma, vocero del régimen, se hizo eco hoy de las declaraciones que ha estado ofreciendo Sanders sobre la Isla.

El caricaturista Edel Rodríguez trabaja habitualmente para medios como TIME, Newsweek, The New Yorker o The New York Times.

Una de sus caricaturas más controversiales ha sido la publicada por el medio alemán Der Spiegel, en la que Trump descabeza la Estatua de la Libertad.

Mucha repercusión tuvo también la portada que el cubano hizo para Time con Donald Trump con la cabeza incendiada como temática.

Edel ha dicho que por sus trabajos ha recibido no pocas amenzas: "Me han amenazado, me han insultado, me han dicho que me debería haber ahogado en el mar cuando vine de Cuba, han dicho cosas contra mi madre, me han llamado comunista...".