Campaña de Biden responde a Sanders: "Parece encontrar más inspiración en el Comunismo que en Estados Unidos"

Publicado el Lunes, 24 Febrero, 2020 - 22:12 (GMT-4)



Las palabras del senador y aspirante a la candidatura presidencial

demócrata Bernie Sanders en referencia a la Revolución Cubana y Fidel Castro, siguen resonando en un partido cuyos contendientes sienten amenazadas sus propias candidaturas.



El asesor jefe de la campaña del ex vicepresidente y ahora aspirante presidencial Joe Biden, Cristóbal Alex, hizo la siguiente declaración en respuesta al piropo de Sanders al castrismo:



"No se equivoquen: los comentarios de Bernie Sanders sobre Fidel Castro son parte de un patrón más amplio a lo largo de su vida, al abrazar a líderes y gobiernos autocráticos de todo el mundo. Parece haber encontrado más inspiración en los soviéticos y el comunismo en general, sandinistas, chavistas y en Castro que en los Estados Unidos".

Comunicado de la camapaña de Biden //Foto: CiberCuba

El veterano senador dijo este domingo en el programa "60 Minutos" de la cadena CBS, que es injusto decir que todo está mal en Cuba.



"¿Sabes?", dijo Sanders al presentador Anderson Cooper, "cuando Fidel Castro asumió el poder, ¿sabes lo que hizo? Realizó un programa masivo de alfabetización. ¿Eso es algo malo? ¿Aunque Fidel Castro lo haya hecho?"



Para la campaña de Biden, se trata de una admiración peligrosa y ofensiva:



"Su admiración por los elementos de la dictadura castrista o al menos su disposición a ignorar las violaciones de los derechos humanos en Cuba no sólo es peligrosa, sino profundamente ofensiva para muchas personas en Florida, Nueva Jersey y en todo el país que han huido de la persecución política y han buscado refugio en los Estados Unidos", agregó el político que corre la carrera de Biden a nivel nacional.



A pesar de que durante todo el lunes la campaña de Sanders insistiera en que el senador condenó inequívocamente la dictadura castrista, el bombardeo de críticas no ha cesado.



Analistas demócratas creen que su declaración podría dañar las aspiraciones demócratas de hacerse con la Florida, donde Sanders tiene escasas posibilidades.



"Los comentarios de Bernie", dijo Cristóbal Alex en el comunicado, "indican que, o no entiende el dolor y el sufrimiento que Fidel Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega han causado a tanta gente, incluyendo a los estadounidenses que ahora viven aquí, o peor aún, que su ideología lo ciega a las realidades de la vida en estos países."



“Ya tenemos un presidente que alaba a los dictadores y sus tendencias mafiosas; no necesitamos otro. Como presidente, Joe Biden se levantará en el escenario global contra los tiranos y luchará por la libertad y la democracia", concluyó la campaña de Joe Biden su comunicado.