A Cándido Fabré le duele que lo dejaran fuera del Festival de la Salsa en Cuba

El cantante cubano Cándido Fabré publicó un video en Facebook en el que manifiesta su decepción por el hecho de no haber sido invitado a la quinta edición del Festival de la Salsa, que se celebra en el Club 500 del complejo recreativo José Antonio Echeverría, en el Vedado capitalino.

El reconocido cantautor dijo que su exclusión del evento le duele pero no le entristece, pues aunque no esté presente, los bailadores y seguidores del son y la salsa sí lo tienen en cuenta.

“El mundo me quiere y los quiero, y aquí estoy. Decididamente se ve que el bloqueo no solamente viene de afuera; el bloqueo de adentro también duele mucho, fundamentalmente en la música”, aseguró.

“Si este evento lo organizara tal vez los Stefan, Willy Chirino, Otaola, y no me invitan, yo no me pongo bravo, ellos tienen motivos para no invitar a Cándido. Y a lo mejor ellos organizan un evento de salsa o de son y dicen: ‘Que venga Cándido Fabre’, porque yo me lo he ganado”, subrayó.

“Porque que nos bloqueen a nosotros está bien, pero que nos bloqueen aquí adentro, eso duele, por eso, felicidades a los del festival y ojalá les quede bien. Yo sigo aquí, sonando en Cuba, al ritmo de la banda”, concluyó.

Cuba ha dado mucha difusión a este festival, en el que participan Alexander Abreu y Havana D'Primera, Alain Pérez, los Van Van, Papucho y su Manana Club y su presidente Maykel Blanco, además del reconocido salsero boricua Víctor Manuelle, cuya presentación debe cerrar el encuentro.