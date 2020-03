La felicitación de Alexis Valdés a su hija América por su cumpleaños

Publicado el Domingo, 1 Marzo, 2020 - 18:31 (GMT-4)

El actor y humorista cubano Alexis Valdés celebró en redes el cumpleaños de su hija mayor, América, con un hermoso poema de su autoría.

La joven, que muestra su talento con frecuencia interpretando clásicos musicales junto a su padre, cumple ya 18 años y el artista le dedicó unos sentidos versos en los que expresa cuánto le cuesta creer que su hija ya se haya convertido en una mujer.

En el poema, Alexis dice que se siente muy feliz porque "mi primera flor es un ser humano hermoso" y le desea que "esa luz que hoy te guía nunca te falte en el alma".

América es fruto de la relación de Alexis con la actriz española de origen chileno Paulina Gálvez, de quien se divorció en 2009 y con quien también tiene a su único hijo varón, Leonardo.

A pesar de ser hija de actores, América por el momento prefiere desempeñarse como cantante y modelo.

A continuación, reproducimos el poema que le escribió su padre. ¡Feliz cumpleaños!

Te me has vuelto una mujer

en el tiempo de un suspiro

y yo te miro y te miro

y no lo puedo creer



Que seas aquel alhelí

que avanzó la primavera

cuando camine esa acera

del barrio de Chamberí.



Como lo voy a olvidar

si ahora lo estoy viviendo

La Clinica del Pilar...

Y me veo entrar corriendo.

Y aquella monja severa

que me dijo así sin más “pues trae un clic de cadera”

y yo no le entendí “de na”



Porque estaba obnubilado

con la visión de esa vida,

que me habían entregado

pues tu madre estaba herida



Aquel día me asusté

del susto más duradero

y como de susto aún me muero

ya sé que no curaré.

Pero si el susto es de amor

bienvenido sea ese susto.

Porque el susto me dio el gusto

De quererte aún mejor.



Hoy te me haces mayor

y me regocija el gozo,

de que mi primera flor

sea un ser humano hermoso.



Y en está rara porfía

de rimarte mis deseos,

según como el mundo veo

yo te deseo hija mia.



Salud, amor, alegría,

fuerza, fe, pasión y calma.

Y que esa luz que hoy te guía

Nunca te falte en el alma.



Tu papi.