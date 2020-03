Cardi B explota contra una periodista que le llamó "prostituta" y "drogadicta"

Publicado el Miércoles, 4 Marzo, 2020 - 13:24 (GMT-4)

La rapera neoyorquina Belcalis Almánzar -conocida como Cardi B- ha arremetido abiertamente contra la periodista Mía Cepeda después de que ésta dijese en un programa de televisión que antes de ser famosa la intérprete fue "prostituta, bailarina oculta y drogadicta".

Ante estas acusaciones, la cantante de I Like It no ha dudado en acudir a sus redes sociales y desahogarse contra las afirmaciones de la presentadora y, de paso, tildarla de "extraterrestre" y "cara de batata".

"Fue prostituta, bailarina oculta, drogadicta, muchas cosas extrañas y ahora porque es famosa le dicen Doña Cardi B", señaló la comentarista el pasado sábado en el programa Vale por tres.

No ad for you

Ante estos comentarios malintencionados, Cardi B ha explotado en un directo y ha defendido claramente que nunca fue prostituta ni ha usado droga.

Nunca fui prostituta y nunca he usado droga

"Primero, no soy doña Cardi, porque vieja no soy. Tengo 27 años. Segundo, yo no uso drogas, no soy una mujer de vicio. Antes yo fumaba marihuana y casi no lo hacía. Lo fumé cuando tenía 22 años. Nunca fui prostituta, bailarina sí", dijo durante el directo de Instagram después de referirse a la periodista como "extraterrestre".

En el mismo vídeo, la esposa de Offset ha explicado que sigue siendo la misma y que mantiene los pies en la tierra, pero que si ha cambiado es porque es mamá y una mujer de negocios.

"Claro que tengo que cambiar, tengo que crecer. No puedo actuar como una loca siempre", comentó sobre su evolución en los últimos años.

Además, después de enterarse de que la periodista estará como invitada en el programa Despierta América para hablar sobre su disputa virtual, le recomendó que utilizara la plataforma para hablar de la situación política de su país, República Dominicana.

"Tu vives en la República Dominicana y vas a ir a Miami para hablar chicha de mi, en vez de hablar de la crisis que está pasando en el país", señaló en referencia al vídeo que publicó la periodista en su perfil de Instagram ayer.