"Nunca me he fijado en ese tipo de mujer": Nicky Jam revela lo que le enamoró de Cydney Moreau

Publicado el Jueves, 5 Marzo, 2020 - 12:32 (GMT-4)

Tras su fugaz matrimonio con Angélica Cruz, Nicky Jam ha vuelto a encontrar el amor en la modelo estadounidense Cydney Moreau. Los 'tortolitos' dieron a conocer su romance el pasado diciembre y desde entonces no han parado de compartir con el mundo su amor y románticas declaraciones.

La más grande fue cuando el pasado 14 de febrero, el cantante hincó la rodilla y le pidió matrimonio a su chica. Emocionada ella le respondió que sí y desde entonces sus seguidores están pendientes de conocer más detalles sobre sus planes de futuro y cómo han llegado a formar la bella pareja que son.

Ahora, el intérprete de Muévelo ha desvelado algunos detalles de su romance en una entrevista con Primera Hora, donde no ha podido evitar deshacerse en palabras cariñosas hacia su chica y ha revelado que es lo que le conquistó: su hermosura y ojos azules.

Tras destacar estos rasgos físicos que le embelesaron, reconoció que pese a no ser el tipo de mujer en el que se ha fijado en el pasado, la joven le ha logrado conquistar con su "belleza, carisma y talento".

Lo mejor del mundo es admirar a tu mujer, aparte de amarla, y que te guste admirarla, porque el físico se puede caer

"Nunca he sido un hombre que me he fijado en ese tipo de mujer, porque típico puertorriqueño y latino buscamos la mujer voluptuosa, latina, que tiene el cuerpo grande. Pero de Cydney me enamoré de su belleza, su carisma, su talento", reconoció.

Más allá de todas las cualidades de la exatleta de 25 años, el cantante señaló que la admira y que eso es lo mejor del mundo.

Sobre la romántica pedida que se volvió viral, El Cangri reveló que escogió ese lugar por las vistas y porque ahí se sentía él. Alquiló en Airbnb la casa situada en Miami cerca de la suya y que en el pasado tuvo intención de comprar, algo que no llegó a hacer porque se le adelantaron, y preparó la gran sorpresa.

Aunque hasta ahora no ha dado muchos detalles sobre el enlace, durante la conversación señaló que la boda será el año que viene para que les de tiempo a organizar todo y que salga bien.