"No susurres, habla": El mensaje de Alexis Valdés a los artistas e intelectuales cubanos

Publicado el Sábado, 7 Marzo, 2020

El humorista cubano Alexis Valdés envió un rotundo mensaje a los artistas e intelectuales cubanos, a raíz de la polémica desatada tras el docuemental sobre la vida del trovador Mike Porcel y la detención del artista Luis Manuel Otero Alcántara.

"No susurres, habla", dijo el humorista, apelando a la reciente declaración del cantautor Silvio Rodríguez donde admitió su participación en el acto de repudio al trovador Mike Porcel durante la crisis migratoria del Mariel hace 40 años, y donde según dijo solo emitió allí "susurros" en contra de su propia voluntad.

"Estos son tiempos decisivos para Cuba. Tiempos en que algunos artistas dentro de la Isla se atreven con la verdad. Valientes artistas que desafían la censura y sus consecuencias. Artistas que más allá de su arte, merecen todo el respeto por su valía como como seres humanos y como cubanos", dijo Alexis.

No obstante, declaró que existen otros artistas e intelectuales cubanos que siguen mirando para otro lado, como diciendo “esto no es conmigo”.

"Te equivocas colega, sí es contigo, porque es con tu país", sostuvo.

También aseguró que mientras la verdad en tu país sea censurada tu felicidad nunca será completa. "A no ser que el cinismo como un cáncer se haya adueñado de tu corazón".

"Me llama poderosamente la atención (para mal) que mientras hay un debate importantísimo surgido a raíz del documental de Mike Porcel, un debate que podría generar mucha reflexión y ayudar aunque sea un poco, a quebrar el eterno muro de la censura, mientras muchos artistas de dentro y fuera de la isla exigen Libertad y de libertad de expresión para los artistas plásticos cubanos como Luis Manuel Otero Alcántara, otros se dedican a hablar de un festival de Salsa o de la visita de Ben Affleck, que son sucesos menores que no van a cambiar en nada a Cuba, y de lo verdaderamente importante no dicen absolutamente nada", sostuvo el humorista.

Según él, muchos artistas e intelectuales tienen una voz escuchada, pero que no la alzan.

"Siguen susurrando como se estña diciendo por ahí. Y uno se pregunta: ¿Hasta cuándo hermano? ¿Qué necesitas para despertar? Ya ha sonado tu despertador muchas veces y sigues dormido? ¿O te haces el dormido?"

"Creo que vivimos un momento demasiado importante y decisivo de la historia de nuestro país, donde ya es imperdonable seguir callando, mintiendo y susurrando".

Alexis hizo un llamado a ser solidarios: "Sé solidario con los tuyos hermano. Ese que se arriesga a decir la verdad, también se está arriesgando por ti y por tus hijos y nietos. Por el presente y futuro de tu país. Al menos échale una mano. Una línea en tus redes. Vamos, que ya te toca".

"No quieras que la historia cuente que fuiste cobarde. No quieras que tu recuerdo sea como el de los que traicionaron a Mike. Un recuerdo incómodo que no te deja dormir bien", sostuvo.

"Pide la libertad para Luis Manuel y para todos los que son detenidos y encarcelados por expresar sus opiniones. No sigas haciendo el viejo juego de ser, entre tus amigos y a la altura de los susurros, crítico con el gobierno, y en la vida pública un silenciado", añadió.

Según Alexis, todos sabemos que la censura es dura y cruel, pero solo lo puede ser si algunos se callan.

"Pero si todos hablamos alto la censura se calla y se acobarda. Porque la censura está hecha de cobardía y complicidad", agregó.

Por último, el humorista radicado en Miami dijo: "Exprésate hermano. Pide lo que es justo para todos los cubanos. Tú sabes bien lo que es porque tú también lo deseas. Libertad de pensamiento y de expresión".

"Que todos los cubanos piensen como piensen tengan iguales derechos y oportunidades en la isla. Para que nuestra tierra al fin tenga una oportunidad de crecer y ser el país que todos soñamos. Haz un pequeño gesto ya. Tu pueblo y tus colegas lo esperan de ti. No susurres. Habla".

En el día de hoy Alexis Valdés ya se había expresado sobre el polémico documental de la vida de Mike Porcel: "Tantas carreras rotas, tantas vidas rotas, tantos sueños rotos. Tanta falta de tolerancia y de respeto. Tanta ceguera y oportunismo. Tanta falta de valor para defender la verdad", escribió el humorista en redes sociales.

El documental "Sueños al pairo" ha dado mucho de qué hablar luego de que la Presidencia del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (ICAIC) censuraran oficialmente el filme por “diferencias políticas e ideológicas”.

Esta censura llega en un momento en que en la Isla cada vez más se realizan arrestos, detenciones arbitrarias y acosan a periodistas, activistas ya artistas.

Luis Manuel Otero Alcántara fue encarcelado la policía de la isla para impedir su participación en una besada frente a la sede del ICRT el pasado 1 de marzo. Las autoridades judiciales de la isla pretenden realizar un juicio sumario y es posible que sea condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.