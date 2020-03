Joven cubano muestra su talento vocal cantando "Vivo por ella" de Andrea Bocelli

Publicado el Sábado, 7 Marzo, 2020 - 14:14 (GMT-4)

El joven cubano José Enrique Morales, mejor conocido como Vida Victoria, se ha viralizado en redes con su interpretación del icónico tema Vivo por ella, en la que ha mostrado su talento para hacer voces graves y agudas.

El cantante, que reside en Estados Unidos, recreó la versión popularizada por Andrea Bocelli y Marta Sánchez, e hizo las voces de ambos artistas.

"La música para mí lo es todo...el día que no canto para mí no cuenta...no fui a ninguna escuela ni vengo de una familia de artistas... pero el arte, en todas sus ramas, la llevo en mis venas y contra eso no puedo", escribió el joven en su canal de YouTube.

Vida Victoria agradeció todas las muestras de apoyo que ha recibido de cientos de internautas: "Gracias a todos ustedes cada día somos más en esta gran familia cibernética...gracias miles por el apoyo amigos".

Nacido en Morón, el joven cubano también se dio a conocer cuando en junio de 2017 recibió una brutal golpiza en Cuba por ser gay, por la cual tuvo que ser intervenido siete veces porque le desfiguraron el rostro con una botella.

El joven pidió ayuda a Mariela Castro a través de un post en Facebook en el que contó todo lo sucedido, pero no recibió ningún apoyo, los policías en lugar de ayudarlo lo cuestionaron y sus agresores no fueron detenidos.

"Soy ejemplo de que en Cuba cuando eres o piensas diferente, corres el riesgo de ser eliminado, discriminado, masacrado, violentado y humillado de las maneras que ni te imaginas", dijo en sus redes.

Afortunadamente, Vida Victoria vive hoy libre y feliz en Estados Unidos y está sacando adelante su carrera musical, a pesar de los efectos secundarios que le quedan de la golpiza que recibió, y demostrando su talento.