Teatros de Broadway se ven forzados a cerrar por temor a coronavirus

Publicado el Jueves, 12 Marzo, 2020 - 17:41 (GMT-4)

NUEVA YORK, 12 mar (Reuters) - Los teatros de Broadway, una de las principales atracciones de Nueva York, cerraron sus puertas por un mes el jueves, en un intento por limitar la propagación del coronavirus en la ciudad.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció la prohibición de todas las reuniones de más de 500 personas a partir del jueves por la noche. La mayoría de los teatros de Broadway tienen capacidad para unos 1.000 asistentes.

La Broadway League dijo en un comunicado que los espectáculos se suspenderán hasta el 13 de abril. Eso incluirá obras como "Hamilton", "Harry Potter and the Cursed Child" y "To Kill a Mockingbird".

La decisión es parte de una serie de medidas extraordinarias tomadas en la ciudad más grande del país. Unas 328 personas en Nueva York tienen la enfermedad, dijo Cuomo.

La propagación del virus ya ha llevado a la cancelación de decenas de eventos de la industria del entretenimiento estadounidense, entre ellos los festivales de Coachella y South by Southwest, CinemaCon, la convención de videojuegos E3 y la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll.

El miércoles, un acomodador que había trabajado en dos teatros de Nueva York dijo positivo de coronavirus. Los propietarios de los dos lugares dijeron que habían ordenado limpiezas profundas y que sus shows seguirían adelante el miércoles.

Los talk shows "The Late Show with Stephen Colbert", "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y "Last Week Tonight with John Oliver" dijeron que grabarán sus emisiones en Nueva York sin público.

Varias obras de teatro y musicales de Broadway habían prohibido anteriormente a algunos actores saludar a sus admiradores y firmar programas en la puerta de los teatros.

Unos 14,8 millones de entradas se vendieron para obras de Broadway en la temporada 2018-2019 que terminó en mayo, con ingresos por 1.800 millones de dólares en la taquilla, según la Liga de Broadway. Alrededor del 63% de los asistentes eran turistas de fuera de Estados Unidos o de Nueva York.

(Reporte adicional de Alicia Powell y Jonathan Allen. Editado en español por Lucila Sigal)