Camila Cabello sobre el coronavirus: "Es aterrador"

La cantante cubana Camila Cabello envió un mensaje a sus seguidores a propósito de la "aterradora" pandemia de coronavirus que está azotando al mundo.

La intérprete de My Oh My escribió unas palabras de su puño y letra para decirle a sus fieles seguidores que "estoy pensando en todos ustedes" en estos "tiempos aterradores para los humanos".

"Cuidemos unos de otros y saldremos de esto juntos", concluyó la cantante.

Los seguidores agradecieron su mensaje de unidad, sus bonitas palabras y que los tenga presentes en sus pensamientos y buenos deseos.

Otras celebridades como Cardi B y Naomi Campbell también han mostrado su miedo ante la imparable cifra de contagios en Estados Unidos, que supera los 1300.

De estos casos, 38 han fallecido en Washington (30), California (4), Florida (2), Nueva Jersey (1) y Dakota del Sur (1).

El presidente Donald Trump declaró este viernes la emergencia nacional, que permitirá a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias tener acceso hasta 50.000 millones de dólares del Fondo de Ayuda para Desastres, para combatir la propagación del virus.

A nivel mundial, se han confirmado casi 128 000 casos de contagio y ya se alcanzó la alarmante cifra de 5000 fallecidos a causa del coronavirus.

La pandemia ha puesto en pausa montones de giras y conciertos en todo el mundo, entre ellos las giras de Ivy Queen, Chayanne, Maluma y la propia Camila Cabello, que está esperando para arrancar por todo lo alto su Romance Tour.