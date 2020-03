Anuel AA corre por la playa para ponerse en forma en plena cuarentena

Publicado el Viernes, 20 Marzo, 2020 - 08:15 (GMT-4)

El mensaje es claro: Quédate en casa. Durante los últimos días hemos escuchado a autoridades, rostros conocidos y no tanto animar a no salir a la calle para prevenir la propagación del coronavirus. Uno de los que parecía muy convencido sobre la importancia de este mensaje era Anuel AA, quien ha puesto en pausa su agenda para ponerse en cuarentena voluntaria. Sin embargo, en las últimas horas el cantante se ha dado el lujo de salir a correr a la playa.

El puertorriqueño se encuentra en Miami junto a su pareja Karol G pasando estos días de incertidumbre. Y después de propagar durante la última semana este mensaje tan importante para que todo el mundo procure quedarse en casa y mantener el aislamiento social, ha decidido saltarse la cuarentena para ejercitarse en las playas de la Ciudad del Sol.

Esta escapada no ha estado exenta de polémica, ya que algunos usuarios de las redes sociales le han advertido las consecuencias de su salida y no han visto con buenos ojos que haya decidido dejar su hogar aunque sea por unas horas.

"Entrenando en aislamiento pero yo no sirvo pa esto", escribió en la descripción del vídeo. En él, le vemos correr mientras le animan a ponerse en forma hasta conseguir el físico de Brad Pitt en la película Troya, pero finalmente cae al agua rendido por el esfuerzo.

A pesar de que a algunos les ha hecho gracia esta escena y agradecen el desenfadado clip, no todos se han mostrado contentos con que haya salido en medio de la tensa situación que está viviendo el planeta.

"Estamos en cuarentena no de juerga, así jamás se parará esto" o "Amigo, se supone que no debes salir, el virus está en la tierra. No solo porque no haya gente", son algunas de las críticas. Mientras que otro usuario ha señalado irónicamente que este no es el ejemplo que debería dar: "No salgas dicen y este sale, pero que gran ejemplo que das".

A pesar de que el cantante estaba manteniendo el aislamiento social durante los últimos días, el pasado miércoles ya mostró la incomodidad que sentía por no poder salir de casa con un vídeo en el que le veíamos desahogándose gritando por su balcón.

"Maldito coronavirus", era el grito que lanzaba al horizonte para que horas después Internet lo convirtiese en canción.

¿Y a ti? ¿Qué te parece?