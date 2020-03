Carta a CiberCuba: Me han cobrado 50 euros por una mascarilla en una farmacia española

Publicado el Domingo, 22 Marzo, 2020 - 10:27 (GMT-4)

Muy buenas, Mi nombre es Ernesto, soy cubano residente en España, como todos saben, aquí la situación con el tema del coronavirus es bastante delicada. Desde hace más de una semana, estamos confinados en casa casi sin poder salir a excepción del supermercado, para hacer las compras, ir al médico o las personas que en tiempos tan turbulentos tienen que seguir trabajando, además también se puede ir a la farmacia para comprar medicamentos. Casualmente, después de una semana sin salir prácticamente de casa fui a la farmacia más cercana y me disponía a comprar una mascarilla para mi mujer (la cual está embarazada) y la chica que me atendió me dijo que tenían mascarillas por el módico precio de 50 euros. En lo personal lo encuentro exageradamente abusivo debido a que es algo de primera necesidad y que necesitamos las personas para entre otras precauciones evitar el contagio de este virus tan complicado. A continuación les adjunto las fotos de dicha mascarilla y su comprobante para que vean que incluso en momentos tan difíciles donde en teoría debería primar la solidaridad, existen personas que se lucran del dolor y el temor ajeno! ¡Muchas gracias!

Ticket de compra / Cortesía del remitente